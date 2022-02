Il down Twitter sta riguardando moltissimi utenti in tutto il mondo, che si riversano su Facebook in mancanza della piattaforma per le segnalazioni di down per eccellenza

Il down di Twitter (di cui non possiamo parlare su Twitter) riguarda tutto il mondo

Le segnalazioni su Downdeterctor hanno cominciato a salire in maniera evidente attorno alle 18 di venerdì 11 febbraio. Poco prima delle ore 19 la situazione è che il il 61% delle notifiche riguardano problemi con il sito web, il 34% l’applicazione Twitter e il 5% il caricamento. Anche noi della redazione di Giornalettismo stiamo sperimentando il problema, visualizzando il messaggio “Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti perché non è colpa tua” ogni volta che proviamo a refreshare la nostra sezione Home. Il down Twitter, secondo le notizie che arrivano anche da altri paesi, sta coinvolgendo un po’ tutto il mondo.

LEGGI ANCHE >>> L’hacker che ha mandato in down Internet in Corea del Nord

Down Twitter 11 febbraio 2022, i problemi riguardano un po’ tutto il mondo

Facendo una ricerca sul down Twitter è facile capire che la situazione è la medesima un po’ ovunque, con lo stesso messaggio che viene visualizzato in India dove – per esempio – viene segnalata l’impossibilità di accedere alla piattaforma o quella di pubblicare tweet. Il picco di segnalazioni per il down Twitter su Downdetector è stato raggiunto attorno alle 18.40 e ora l’emergenza sembra essere rientrata. Le segnalazioni si sono susseguite da Europa, Asia e Stati Uniti. Nel nostro paese la maggior parte delle segnalazioni sono arrivate dalle grandi città (Milano, Roma, Bologna e Genova). L’emergenza – durata un paio di ore circa – sembra essere rientrata e l’azienda ha spiegato che cosa è successo.

Down Twitter, che cosa l’ha causato?

We’ve fixed a technical bug that was preventing timelines from loading and Tweets from posting. Things should be back to normal now. Sorry for the interruption! — Twitter Support (@TwitterSupport) February 11, 2022

Non appena Twitter è tornato a funzionare correttamente come prevedibile l’hashtag che riguarda il down della piattaforma per segnalare i down per eccellenza è schizzato in cima ai trend. Alla fine è stata la stessa piattaforma a chiarire quello che è accaduto tramite il suo profilo Twitter Support: ««Abbiamo corretto un bug tecnico che impediva il caricamento delle timeline e la pubblicazione dei Tweet – ha spiegato l’azienda – Le cose dovrebbero tornare alla normalità adesso. Ci scusiamo per l’interruzione!».