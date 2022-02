Gli insulti al TG2 per l’annuncio del suo approfondimento sulle foibe

Non è un mistero che, da qualche anno a questa parte, il Tg2 dedichi una puntata speciale dei suoi approfondimenti al tema delle foibe, nella Giornata del Ricordo. L’annuncio dello speciale di questa sera sui social network, tuttavia, si è trasformato in un gigantesco attrattore di offese e di insulti che, certamente, non fanno bene a un lucido recupero della memoria storica. Un tweet del Tg2 è stato l’occasione per gli haters di pubblicare volgarità e insulti che non fanno altro che acuire ancor di più le differenti visioni sulla Giornata del Ricordo.

LEGGI ANCHE > Eccidi delle Foibe: oggi è la giornata del ricordo

Insulti Tg2 sulle Foibe, l’attacco al tweet della testata Rai

«Un gesto volgare – ha detto il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano – che offende non solo il nostro lavoro, ma soprattutto la memoria di questa immane tragedia nazionale. Accanto ad altri commenti offensivi è stato addirittura pubblicato uno sgradevole video nel quale si intravede una persona che urina verso una cavità carsica che sembra essere una Foiba». Il direttore del Tg2 ha già annunciato che offese e insulti di questo tipo non saranno sottovalutati e che si procederà con querele dirette ai responsabili.

#SpecialeTg2, “Foibe, il Giorno del Ricordo”

l’orrore di migliaia di esuli istriani fiumani e dalmati costretti a lasciare le proprie terre nel secondo dopo guerra, torturati e uccisi. Una pagina tragica della nostra storia a lungo negata e dimenticata.

➡️ore 17,00@RaiDue pic.twitter.com/07NZXwy87X — Tg2 (@tg2rai) February 10, 2022

Il Tg2 ha ricevuto solidarietà bipartisan. Per quanto il dibattito sulla giornata del ricordo sia fortemente politicizzato e per quanto l’approfondimento del tema possa prestarsi a facili strumentalizzazioni, l’insulto libero non è mai una buona prassi, né tantomeno una giustidficazione rispetto all’interpretazione dei fatti storici.