L’hacker che ha mandato in down Internet in Corea del Nord

Una risposta, una ritorsione per un attacco di pirateria informatica subita nel corso del 2021. Una vera e propria guerra fredda tra hacker che si colpiscono a vicenda, rendendo ancor più evidenti le tensioni tra due Paesi: gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Un esperto informatico americano – che si cela dietro lo pseudonimo di P4x – ha rivendicato la “responsabilità” dietro il crollo dell’infrastruttura Internet, durato per quasi una settimana, che ha bloccato moltissimi siti nel Paese governato da Kim Jong-un.

LEGGI ANCHE > Le notizie false dalla Corea del Nord sono, per i media occidentali, «un ottimo modo per ottenere click»

«Sembrava la cosa giusta da fare qui. Se non vedono che abbiamo i denti, continueranno a venire. Voglio che capiscano che se vieni da noi, significa che parte della tua infrastruttura sta scendendo da un po’». Con queste parole rilasciate a Wired.com, P4x ha rivendicato quel suo gesto che ha condizionato la possibilità di utilizzare Internet in Corea del Nord. Ovviamente un attacco di questo tipo in un Paese come quello orientale, ha provocato disagi in forma illimitata. Come noto, infatti, sono pochissimi i portali – la maggior parte fanno riferimento e sono diretta emanazione del controllo statale – attivi e consultabili per chi prova a connettersi provando a utilizzare la rete nordcoreana.

Corea del Nord per giorni senza Internet per colpa di un hacker

Sta di fatto che per alcuni giorni, anche il sito ufficiale della compagnia aerea di bandiera – Air Koryo – è stato interrotto a intermittenza. Ma anche Naenara, il portale che è l’estensione online della propaganda di Kim Jong-un. Ma perché questo gesto? Lo scorso anno, P4x è finito nel mirino dei “colleghi” hacker della Corea del Nord. Lui si occupa, tuttora, di monitorare la sicurezza informatica degli Stati Uniti, con particolare riferimento ai movimenti di pirateria informatica provenienti da Oriente. Insomma, non ha mandato giù quell’attacco subìto e ha risposto mostrando i “denti”. Facendo cadere l’internet.

(foto IPP/zumapress)