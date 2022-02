Cosa sta succedendo alle statistiche di Wordle dopo il passaggio al NYT

Wordle è il gioco diventato virale del momento che si è diffuso anche in Italia poiché ne è stata creata una versione non ufficiale anche in italiano. La notizia più recente e di maggiore interesse che ha riguardato il gioco è stata l’acquisizione da parte del New York Times. Il gioco del momento è entrato a far parte della nutrita lista del quotidiano internazionale non senza problemi, a quanto pare. Nella serata di ieri il NYT ha twittato in risposta alle tante segnalazioni che sono arrivate dai “Wordlers” relativamente alle statistiche Wordle.

Hi Wordlers! We are aware that your “current streak” has been reset today. Our Games team is currently investigating. Stay tuned for more #Wordle updates. — NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) February 10, 2022



LEGGI ANCHE >>> Effetti collaterali: come in tanti si stanno organizzando per giocare per sette anni a Wordle gratis

Cosa è successo alle statistiche Worlde dopo il passaggio al NYT

Con il game team del NYT che è stato messo a lavoro per risolvere il problema, la questione ha toccato moltissimi giocatori che hanno visto i risultati ottenuti prima del cambio di proprietà di Wordle azzerati. Che cosa è successo? Dopo che il creatore del gioco ha ceduto la propria opera al giornale digitando l’URL originale (powerlanguage.co.uk/wordle) si viene reindirizzati su nytimes.com/games/wordle e sta proprio qui l’inghippo che molti giocatori si sono trovati a segnalare tanto da spingere il NYT a twittare in merito per dare notizie agli utenti.

Questo passaggio, infatti, per molti si è tradotto nel totale azzeramento delle statistiche Wordle. Cosa significa? Che tutti i record finora collezionati – come l’aver indovinato un numero tot di parole di seguito, per esempio – sembrano non essere più tracciati. Nonostante sul FAQ dedicato del NYT ci sia scritto che il passaggio delle statistiche dovrebbe avvenire in automatico, senza che l’utente debba fare niente di particolare, per tanti – compreso parte del team di The Verge – le cose non sono andate così.

«Se i tuoi dati sono un po’ diversi da come li ricordavi – si legge sul FAQ NYT – assicurati innanzitutto di aprire il gioco sullo stesso dispositivo e sullo stesso browser che usavi prima. I dati del gioco sono memorizzati localmente sul tuo browser e le tue statistiche si trasferiranno automaticamente senza alcuna azione aggiuntiva da parte tua».

Sotto il tweet molti si sono lamentati e altri stanno proponendo modi per riavere indietro le statistiche.