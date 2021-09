Il futuro di Microsoft è senza password

L’ultima novità in casa Microsoft potrà aiutare tutti quegli utenti che hanno difficoltà nel ricordarsi le credenziali per accedere al proprio pc e ai servizi offerti dal gigante del Tech con il sistema operativo Windows. Dopo mesi in cui si è parlato di un Microsoft senza password – tra annunci ufficiosi, idee e notizie trapelate ma prive di conferma – ecco arrivare il giorno di un cambiamento epico.

«Negli ultimi due anni abbiamo affermato che il futuro è senza password e oggi sono entusiasta di annunciare il prossimo passo in quella visione. Nel marzo 2021, abbiamo annunciato che l’accesso senza password era generalmente disponibile per gli utenti commerciali, portando la funzionalità alle organizzazioni aziendali di tutto il mondo», scrive sul blog di Microsoft il vicepresidente aziendale per la sicurezza, la conformità e l’identità Vasu Jakkal. E quel futuro è oggi. A partire da oggi, infatti, si potranno rimuovere completamente le password dal proprio account Microsoft.

Microsoft senza password, la svolta nel futuro dell’azienda

Ma come si potrà accedere mantenendo lo stesso livello di sicurezza per i propri contenuti presenti sul pc? In realtà la storia di Microsoft senza password è vera in realtà: spariscono quei codici alfanumerici (ma anche parole chiave) utilizzate per gli accessi e che, a volte, rischiano di essere dimenticate e si procede con un altro tipo di autenticazione: Attraverso l’app Microsoft Authenticator o Windows Hello sarà possibile generare una chiave di sicurezza o un codice di verifica che verrà poi inviato al proprio telefono (indicato in una fase precedente e collegato all’account) o alla propria casella di posta elettronica. E, inserendo quanto ricevuto nell’apposito box, sarà possibile accedere a Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Family Safety e altro. Il tutto sarà implementato nelle prossime settimane.

Come accedere alla nuova Era

Sul blog di Microsoft viene spiegato, passo per passo, il percorso da seguire per procedere all’eliminazione delle proprie password: «Innanzitutto, assicurati di avere l’ app Microsoft Authenticator installata e collegata al tuo account Microsoft personale. Successivamente, visita il tuo account Microsoft , accedi e scegli Opzioni di sicurezza avanzate. In Opzioni di sicurezza aggiuntive, vedrai Account senza password. Seleziona Attiva». Poi si potranno seguire le istruzioni che compariranno sullo schermo per procedere alla nuova autenticazione. Questa volta senza password.

