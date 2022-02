Effetti collaterali: come in tanti si stanno organizzando per giocare per sette anni a Wordle gratis

Sul sito web di Wordle, che è nato come un processo open source, messo a disposizione degli utenti (tanto da rendere semplicissimo anche la realizzazione di modelli similari, magari tematici e verticali), è presente l’elenco di tutte le parole da cinque lettere che sono state utilizzate fino a questo momento e che saranno utilizzate nei prossimi giorni per realizzare il gioco che ha fatto impazzire letteralmente gli utenti dei social network. Il codice di Wordle – disponibile in chiaro – è facilmente scaricabile. E allora, per evitare che in futuro questo schema di gioco possa diventare a pagamento in seguito all’acquisizione del New York Times, c’è già chi si è attivato per portarsi avanti con il lavoro e per poter giocare a Wordle per i prossimi sette anni.

Scaricare Wordle gratis per evitare che si trasformerà a pagamento

Wordle è il gioco di parole che sta facendo tendenza anche per un motivo ben preciso: perché c’è una sola parola da trovare al giorno. Non crea dipendenza, ma fa aumentare l’hype di giornata in giornata. Per questo, scaricare più di 2000 parole (per la precisione, 2135 del database) significa portarsi avanti per oltre sette anni. E assicurarsi un vantaggio rispetto alla possibile trasformazione a pagamento del servizio (magari abbonato a un abbonamento al Ny Times).

Non è detto però che il codice di Wordle rimarrà lo stesso, una volta che si consumerà definitivamente il passaggio al NY Times. Quindi questa corsa al download del codice non è altro che un modo per preservare la purezza originaria di un fenomeno che, in soli tre-quattro mesi, è già diventato globale. Difficile pensare che il NY Times abbia fatto un investimento senza prevedere modifiche, migliorie e un modo per ragionare sul lungo termine rispetto all’attuale schema di gioco di Wordle (che ha comunque dei limiti).