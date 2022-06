Instagram down 23 giugno 2022, cosa sta succedendo?

Instagram down nella giornata di oggi, 23 giugno 2022. Le prime avvisaglie – come da prassi – si possono cogliere sui social network e in particolare su Twitter. L’hashtag #instagramdown è schizzato in cima nelle tendenze quando dall’ultimo problema del social delle foto non sono passati neanche dieci giorni. Lo scorso 14 giugno, infatti, stavamo parlando del bug che – per una giornata – ha fatto sì che gli utenti dovessero rivedere le storie già viste in precedenza per visualizzare quelle caricate successivamente. Andiamo a raccogliere testimonianze social e a dare un’occhiata ai dati per capire cosa non funziona in questo down Instagram 23 giugno.

L’#InstagramDown anche oggi altrimenti non siamo contenti. — Trash Italiano (@trash_italiano) June 23, 2022



Instagram down, cosa succede secondo gli utenti?

Ma solo a me adesso è come se ni fossero eliminate tutte le stories? #instagramdown — Giadina🦋 (@mentalistlifes) June 23, 2022

Le testimonianze si stanno moltiplicando rapidamente. Tra chi crea meme, chi scrive rassegnato per quello che definisce l’ennesimo problema e chi prova a capire che cosa stanno sperimentando le altre persone, l’aumento di segnalazioni su Downdetector nell’utlima ora conferma quello che sta succedendo.

La maggior parte dei problemi, anche questa volta, sembra essere relativo alle stories caricate (sia le proprie che quelle degli altri) che non vengono visualizzate correttamente. Le segnalazioni – costantemente in aumento – riguardano in maniera equilibrata la penisola da Nord a Sud con una maggiore concentrazione nei centri urbani più grandi.

dai ma ti pare che devo vivere così #instagramdown pic.twitter.com/7A0NoQOOEu — asia (@asiamuvatove) June 23, 2022

I dati sul down Instagram del 23 giugno

Cosa restituiscono i dati? L’ascesa vertiginosa delle segnalazioni è iniziata attorno alle 14.11 e – attualmente – il picco massimo non è ancora stato raggiunto. Quali sono i problemi riscontrati dalla maggior parte degli utenti? Scendendo nel dettaglio, di tutte le segnalazioni il 66% (quindi la stragrande maggioranza) sono relative a problemi di “Caricamento”. Il restante 34% delle segnalazioni si ripartisce tra questioni relative al funzionamento dell'”App” (30%) e questioni relative al “Login” (4%).

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)