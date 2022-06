Instagram fa vedere le stesse storie: cosa sta succedendo?

Diventano sempre più le persone che, su Twitter, si stanno chiedendo cosa stia succedendo su Instagram. Da stamattina aumentano costantemente le segnalazioni rispetto a quello che sembrerebbe essere un bug Instagram che fa vedere, oltre la nuova storia di una persona, anche tutte le precedenti. Cosa succede in sostanza? Secondo le testimonianze di chi sta vivendo questo problema sul suo profilo, per vedere le nuove storie di una persona è necessario rivedere quelle che – nelle ventiquattro ore precedenti – erano già state visualizzate.

raga se riapro instagram e mi fa rivedere per l’ennesima volta le stesse storie io spacco tutto ve lo dico — peia (@gasoljnee) June 14, 2022



Bug Instagram che fa rivedere le storie

Il bug di Instagram per il quale per vedere una nuova storia di una persona devo risorbirmi anche tutte le precedenti sta iniziando a darmi sui nervi 😬#instagramdown — Hel ✨ (@lovemjidols) June 14, 2022

Andando a controllare su Downdetector c’è effettivamente corrispondenza rispetto a questo problema, con la conferma che la maggior parte delle segnalazioni relative a Instagram che non va riguardano il “Caricamento” (al momento in cui scriviamo l’articolo sono il 53% del totale). Il resto delle segnalazioni su Downdetector – con una curva che, attualmente, sale e scende in maniera irregolare – riguardano per la restante percentuale nel 36% dei casi il funzionamento dell'”App” e nell’11% il funzionamento del “Profilo”.

Rimanendo nel campo delle ipotesi ma considerato le segnalazioni – che, mano a mano, vanno accumulandosi – sia sui social che su Downdetector è molto probabile che ci sia effettivamente un qualche tipo di problematica da risolvere. Attualmente Instagram non ha fatto sapere nulla ma i tweet che portano l’hashtag #instagramdown continuano a diffondersi.