I biglietti per partecipare all'evento sono stati forniti attraverso NFT, al costo di 50 euro. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza

Il reale che sposa il virtuale. Seguendo la tendenza del momento, sabato pomeriggio è andato in scena il matrimonio tra il calciatore Kevin Prince Boateng e l’imprenditrice-influencer bergamasca Valentina Fradegrada. La coppia ha deciso di celebrare le nozze in due modi, in contemporanea: le prime, quelle più tradizionali, in provincia di Siena (a Radicondoli) alla presenza di parenti e amici più stretti; le seconde, nel metaverso. E a celebrare lo sposalizio della coppia, nel mondo parallelo e virtuale, è stato il wedding planner Enzo Miccio.

Se nel mondo reale la cerimonia civile si è svolta tra le campagne e le colline senesi, la location virtuale è stata spaziale. Anzi, lunare. Sfruttando la collaborazione con la piattaforma Over, il wedding planner ha celebrato le nozze Boateng-Fradegrada direttamente sulla “luna”, mentre sullo sfondo c’era l’immagine della terra vista, per l’appunto, a circa 400mila chilometri di distanza.

«La coppia voleva far partecipare anche i propri fan al loro matrimonio. E così sarà. Tutti i partecipanti potranno avere infatti la possibilità di accedervi tramite un esclusivo NFT. Nella location, oltre ai novelli sposi e ai loro inseparabili amici a quattro zampe, sarò presente anche Io che celebrerò le prime nozze nel metaverso».

E c’è stato il sold out per questo evento virtuale. In tantissimi, infatti, non hanno voluto perdere l’occasione di partecipare dal vivo – pardon, dal virtuale – alle nozze tra il calciatore (in scadenza di contratto con l’Hertha Berlino, squadra tedesca con cui aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio professionistico) e l’imprenditrice. Il biglietto, in modalità NFT, costava 50 euro e l’intero ricavato dell’iniziativa, come sottolineato dai due novelli sposi, sarà interamente devoluto in beneficenza.