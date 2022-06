C’è un solo grande Andrea Pennacchi, anche se Instagram non la pensa così

Meta deve essere talmente tanto immersa nel Metaverso dal non saper più riconoscere il reale dalle imitazioni virtuali (e truffaldine). È il caso della segnalazione fatta dall’attore Andrea Pennacchi che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Instagram, ha chiesto alla piattaforma social di effettuare controlli su un profilo che utilizza il suo nome e la sua immagine. Senza alcuna autorizzazione (e per chiedere soldi). E la risposta arrivata dal social è paradossale.

A segnalare l’accaduto è stato lo stesso Pennacchi che attraverso alcune Instagram Stories (in cui invitava i suoi fan a non cadere nel tranello) ha mostrato l’assurda risposta ricevuta da Instagram il dopo “controllo effettuato” su quell’account (a_pennacchi).

C’è un truffator cortese su Instagram che usa la mia facciona per fregare la ggente (promettendo soldi, tra l’altro). Ma non viola le ***** di linee ****** guida della ***** di community. pic.twitter.com/AIwMHRZHb6 — andrea pennacchi (@Pennacchiiiii) June 11, 2022

Secondo il social, dunque, non vi è alcun motivo per bannare, bloccare e cancellare quel profilo che utilizza il volto e il nome dell’attore. Le motivazioni sono quelle standard: «Abbiamo riscontrato che non vìola le nostre regole della Community».

Andrea Pennacchi tenta di segnalare un profilo fake su Instagram

Insomma, allora vale tutto. Il “Pojana”, citando uno dei personaggi iconici e rappresentativi impersonati da Andrea Pennacchi, non è più unico secondo Instagram. Può esistere, per Meta, un altro personaggio che utilizza quel nome e quel volto. Anche per condurre delle truffe. Sta di fatto che ora – probabilmente dopo le segnalazioni sui social – quel profilo di cui parla l’attore risulta esser diventato un account privato (ma non sappiamo se fosse così anche prima) e nella bio sia stato inserito un hashtag finale #fanpage, subito dopo quella citazione che appare anche nel profilo ufficiale di Pennacchi: «Attore, storyteller innamorato delle storie, innamorato di tante cose a dire il vero, figlio degenere di Omero».