Il Metaverso di Facebook potrebbe essere usato per pianificare attacchi terroristici. Ecco come

Il Metaverso, la nuova piattaforma virtuale di Facebook, potrebbe essere usata dalle organizzazioni terroristiche come l’Isis. A lanciare l’allarme l’Agenzia anti-terrorismo dell’Unione europea in un documento, pubblicato lo scorso 2 giugno, visionato da EuObserver. «La creazione di un califfato virtuale o di un campo di addestramento dell’Isis è uno dei rischi legati a questo nuovo mondo», è quanto si legge nel testo. Il Metaverso di Facebook potrebbe essere usato dunque per pianificare attacchi terroristici, come quello al Bataclan del 2015. L’Europol (l’ufficio europeo di polizia) è già al lavoro per contrastare e reprimere questi potenziali crimini.

La creazione di un califfato virtuale o di un campo di addestramento dell’Isis, la pianificazione di atti terroristici, il reclutamento di potenziali terroristi. Sono questi alcuni dei possibili rischi segnalati dall’Ue sul nuovo mondo virtuale creato da Mark Zuckerberg. «Le organizzazioni estremiste potrebbero creare spazi del Metaverso in cui diffondono liberamente disinformazione e incitamento all’odio e dove il rifiuto della democrazia unisce le persone», si legge ancora. Il rischio è anche quello che si possano ricreare virtualmente scene di violenza: attacchi terroristici, decapitazioni eseguite dall’Isis e crimini vari. «Sebbene sia ancora in costruzione, il Metaverso ha il potenziale per gli estremisti violenti di esercitare influenza in nuovi modi attraverso la paura, la minaccia e la coercizione». Ma non solo. Il documento dell’Agenzia anti-terrorismo afferma anche che il finanziamento decentralizzato delle criptovalute potrebbe aiutare ulteriormente le organizzazioni terroristiche a gestire i propri interessi, alimentando la propaganda sul Metaverso.