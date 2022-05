The Nemesis porta il Gran Premio di Monaco e la Formula 1 nel metaverso

Adesso si sfreccia nel metaverso. The Nemesis, infatti, sarà la prima piattaforma online a offrire ai giocatori iscritti l’esperienza di guidare – nel suo mondo virtuale – una vettura di Formula 1. E non è stato scelto un Gran Premio a caso, ma quello più iconico di tutto il Mondiale: il GP di Monaco. In occasione del weekend di gara (quindi da oggi, venerdì 27, a domenica 29 maggio), sarà possibile vivere questa esperienza sempre più immersiva di gamification, tra le mitiche strade del Principato.

Lo scorso 1° maggio fu la volta della Serie A, con The Nemesis che trasmise – per la prima volta nella storia – un match di calcio (e del massimo campionato italiano) sulla propria piattaforma. E la scelta ricadde su Milan-Fiorentina, la partita più importante tra quelle in programma nel corso della 35^ giornata. E ora, sempre seguendo il principio alla base della piattaforma – ovvero la gamification sempre più immersiva – ecco arrivato il turno della Formula 1. E non è stato scelto un Gran Premio a caso, ma quello storicamente più affascinante: il GP Monaco sull’iconico circuito cittadino di Monte Carlo.

Gp Monaco nel metaverso grazie a The Nemesis

Strade strette, salite e discese continue partendo dal rettilineo principale per poi passare alla temibile Sainte Devote, prima di inerpicarsi lungo l’asfalto che sale fino al Casinò, scendere verso il Mirabeau e proseguire con il tornantino della Vecchia Stazione, il tunnel, il Tabaccaio e la chicane delle piscine. Poi la mitica Rascasse e riprendere il rettilineo per un nuovo giro. E tutto questo sarà contenuto all’interno del metaverso di The Nemesis per tre giorni, con un’esperienza di gioco immersivo che ricalca in pieno le emozioni di quella pista. E nel principio di gamification, ci sono anche dei premi messi in palio da alcuni degli sponsor che hanno contribuito affinché ciò diventasse realtà in quel mondo parallelo e virtuale: Pullman Timi Ama Sardegna, Inmodo Aurum e XERJOFF.

Formula 1 e non solo

Tre giorni, da oggi – 27 maggio – a domenica 29 (giorno della gara del Gp Monaco). Tutto grazie alla collaborazione nata tra la società monegasca Gaudio GROUP e The Nemesis. E con il fondamentale contribuito dell’art director Lele Danzi. Una collaborazione che ha portato, per la prima volta nella storia, la Formula 1 nel metaverso. Un altro passo – dopo le esibizioni live e il calcio ai massimi livelli – verso un passaggio fondamentale a un nuovo modo di vivere la gamification facendo sponda su eventi che accadono nel mondo reale. Non a caso, infatti, in questo fine settimana sbarcheranno sulla piattaforma di The Nemesis (anche sulle app per iOS e Android) anche alcuni eventi “collaterali”: oggi e domani saranno trasmessi due party – con dj set nel “mondo reale”, a partire dalle ore 20 – che faranno da contorno al fine settimana tra prove libere, qualifiche e gara; domenica sera, invece, saranno trasmesse – sempre sulla piattaforma – e finali di Challenger League e Racer League dei campionati di F1 eSports, grazie alla collaborazione con LiveNow.