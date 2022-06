Facebook non permetterà più recensioni fasulle né commenti negativi pilotati

Mai più recensioni fasulle su Facebook. Le pagine delle aziende che vendono prodotti o servizi non dovranno più temere i commenti negativi pilotati. Gli utenti dovranno rispettare cinque regole, pena la cancellazione della recensione e, in caso di ripetute violazioni, il bando permanente da tutte le piattaforme del gruppo.

Mai più recensioni fasulle su Facebook

Questa è la nuova policy di Meta, la società madre di Facebook, che cambia così le sue norme interne. Le recensioni dovranno essere basate su esperienze reali. Quelle irrilevanti, offensive o comunque volte a sfruttare i post per un vantaggio finanziario o personale verranno, invece, rimosse. Via ovviamente anche tutte quei contenuti violenti, discriminatori, provocatori e contenenti spam. «Ma man mano che raccogliamo nuovi dati, i nostri modelli di apprendimento automatico, la tecnologia automatizzata e i revisori umani miglioreranno nella loro capacità di garantire che i nostri strumenti di feedback della community, in particolare le recensioni, mantengano la loro integrità, pertinenza e autenticità», ha fatto sapere Facebook. La Community Feedback policy è stata lanciata negli Stati Uniti per «per condividere chiaramente ciò che consentiamo e proibiamo all’interno del feedback dei clienti. La nuova politica – continua Facebook – è stata creata per garantire che le recensioni si basino su esperienze di acquisto reali e per mantenere i feedback irrilevanti, fraudolenti e offensivi fuori dalle nostre piattaforme. Più di 200 milioni di aziende si connettono con i propri clienti attraverso le nostre app e tecnologie. Il feedback della community fornisce alle aziende informazioni utili dai loro clienti e aiuta le persone a prendere decisioni di acquisto affidabili mentre scoprono nuovi prodotti».

La Community Feedback Policy

La Community Feedback Policy ha lo scopo di fornire «voce uguale a tutti i punti di vista conformi alle politiche Meta, inclusa l’intera gamma di feedback positivi, negativi e neutri. Pertanto, trattiamo tutti i feedback positivi e negativi allo stesso modo. Non sottoponiamo i feedback negativi a un controllo più approfondito quando vengono esaminati per violazioni delle norme né modifichiamo il feedback in alcun modo prima della pubblicazione». Nell’annuncio poi averte: «Continueremo a migliorare il nostro rilevamento e sforzo per identificare le violazioni delle norme, ma se una persona o un’azienda vede una recensione sospetta, la incoraggiamo a segnalarla. Le persone possono segnalare una recensione sospetta su Facebook facendo clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra o su Instagram tenendo premuto o scorrendo a sinistra sulla recensione».