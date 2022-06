Il consorzio per prepararsi al metaverso ha fatto fuori Apple?

Può essere che, a un certo punto, il ritardo con cui Apple si è mossa nel settore del metaverso stia facendo sentire i propri effetti sul resto delle aziende impegnate in questa impresa? C’è un indizio che procede in questa direzione: è stato fondato, infatti, il Metaverse Standards Forum, una piattaforma dove poter discutere di quali standard le aziende dovranno affrontare per proiettarsi in questo nuovo modello di internet. Animatori di questo forum sono Meta (che, del metaverso, ha fatto un intento programmatico, inserendolo persino nel brand) e Microsoft (che grazie ai suoi sviluppi nel settore del gaming ha fatto passi da gigante nel metaverso), che insieme guidano anche altre realtà importanti nel confronto sul tema del web3.

Metaverse Standards Forum, l’assenza rumorosa di Apple

Quello che fa più rumore in questo nuovo schema, tuttavia, è proprio l’assenza di Apple dalla piattaforma. Una scelta? Una precisa indicazione? O una sorta di alleanza contro Cupertino? All’inizio Tim Cook si era mostrato decisamente scettico nei confronti delle potenzialità del metaverso. Non aveva seguito, insomma, l’ondata di entusiasmo per il concetto di metaverso che aveva portato con sé Mark Zuckerberg, quando ha deciso di stravolgere completamente la mission di Facebook. Tuttavia, nel recente periodo – soprattutto in seguito allo sviluppo dei visori virtuali che Apple sta per produrre – sembra che Apple stia dando una sterzata alle sue intenzioni.

Una sterzata che, come al solito, si applica nel nome della tecnologia avanzatissima e nel nome dell’innovazione a tutti i costi. In questo modo, l’azienda di Cupertino sta facendo avvertire una certa pressione agli altri competitors che, prima di Apple, avevano esplorato il metaverso. Del resto, Apple non è l’unica a mancare all’appello: Roblox e Niantic – che, in quanto società di gaming, hanno iniziato a esplorare il metaverso molto prima di Meta – non sono incluse nel Metaverse Standards Forum. E anche questa assenza – se vogliamo dare a tutto questo il valore di una sorta di schieramento – potrebbe aprire degli scenari di alleanza interessanti.

Dal Forum, al momento, sono abbastanza tranquilli. E offrono risposte di circostanza. Hanno detto che ognuno è benvenuto nella piattaforma di confronto, senza dare eccessivo peso all’assenza di Apple. Che, probabilmente, sta già meditando la prossima mossa.