Instagram e Facebook continueranno a non prendere parte dei guadagni dei creator fino al 2024

La notizia è stata data oggi stesso dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, in un suo post. Questa scelta conferma la direzione già intrapresa dalle piattaforme di Meta, Facebook e Instagram, che puntano tutto sul lavoro dei creator: «Lancio di nuovi modi per i creatori di guadagnare su Facebook e Instagram e condivisione di aggiornamenti che aiuteranno i creatori a costruire per il metaverso – si legge nel post di Zuckerberg – Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui un maggior numero di persone può svolgere un lavoro creativo che gli piace e voglio che le piattaforme come la nostra svolgano un ruolo nel far sì che ciò accada».



LEGGI ANCHE >>> Instagram fa vedere le stesse storie: cosa sta succedendo?

Ricavi Instagram e Facebook a riparo fino al 2024

Nell’ottica di proteggere il lavoro dei creator e incoraggiarli, Facebook e Instagram non prenderanno nessuna quota dai ricavi ottenuti tramite le piattaforme almeno fino al 2024. In precedenza Zuckerberg aveva fissato quel limite al 2023. Oltre alle altre novità sulla monetizzazione, quindi, i ricavi ottenuti dai creator tramite abbonamenti per i fan, eventi a pagamenti, badge e gli altri metodi rimarranno loro nel tentativo di evitare che lascino le due piattaforme marcate Meta a favore della realtà sempre più in crescita di TikTok.

Sono stati annunciati anche programmi di monetizzazione per un numero più ampio di creator che, in questo modo, potranno beneficiare di bonus in denaro per aver reso popolari i reels (l’equivalente dei video TikTok su Instagram e Facebook). Ben presto più persone potranno accedere al programma di bonus Reels e monetizzare anche tramite Stars, il metodo per avere la mancia su Facebook per tutti coloro che saranno qualificati come idonei. Il CEO di Meta ha anche aggiunto che Instagram sta testando con uno specifico e selezionato gruppo di creator una funzione per la quale marchi alla ricerca di partnership e utenti idonei possono trovarsi a vicenda in maniera più semplice.