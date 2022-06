La Flower Summer Cup di TikTok per celebrare l’estate e diffondere gentilezza

La Flower Summer Cup su TikTok nasce in maniera spontanea per poi essere recepita e diffusa dalla piattaforma stessa

Girando su TikTok sta emergendo in maniera sempre più evidente il trend della Flower Summer Cup. Di cosa si tratta? Di un trend nato spontaneamente dalla community – come fanno sapere dalla piattaforma stessa – che TikTok ha scelto di celebrare non a caso nel primo giorno dell’estate 2022. Sono già tanti – se si considerano anche gli oltre 2,5 milioni di visualizzazioni per i video legati al trend – i creator e gli artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa. La Flower Summer Cup TikTok ha come scopo la diffusione della gentilezza.

Nasce spontaneamente la Flower Summer Cup TikTok

TikTok ha deciso di supportare e dare visibilità a questa Flower Summer Cup – nata spontaneamente nella community TikTok – che consiste nel donare fiori come espressione e condivisione di un messaggio di gentilezza rivolto sia verso il prossimo che verso se stessi. Il tutto è stato ispirato dai contenuti di Maria (@marylinzemmy), colei che ha dato il via al trend: «Quando ho pubblicato il video – ha raccontato lei stessa – il mio intento era quello di condividere gentilezza e generosità in un mondo in cui spesso ci si dimentica degli altri. Non servono grandi gesti, anche la semplicità di un fiore donato può migliorare la giornata a qualcuno».

Trend in risposta alla Boiler Summer Cup TikTok

Boiler Summer Cup TikTok: ricapitoliamo. Si tratta di una sfida di cui, verso fine maggio, abbiamo iniziato a sentire parlare in relazione a TikTok. La challenge in breve: recarsi in discoteca o in un locale e ballare con la ragazza il cui peso potesse far guadagnare un numero maggiore di punti a chi, ripreso dai suoi amici, provava a corteggiarla. Una sfida becera, ovviamente, che è stata ampiamente criticata. Talmente tanto che, a un certo punto, erano molte di più le critiche contro questo atto di bullismo rispetto ai video effettivi rintracciabili sulla piattaforma cinese. TikTok ha dichiarato di non avere prove sul fatto che la Boiler Summer Cup si sia diffusa ma, a un certo punto, si è impegnato a rimuovere tutti i video di questo tipo. A circa un mese dalla polemica che è montata in merito arriva la Flower Summer Cup, iniziativa rispetto alla quale è impossibile non individuare un legame di riferimento e l’intenzione di contrasto alla challenge basata sul body shaming.

La scelta di TikTok di abbracciare questo movimento deriva dall’intenzione di essere un ambiente positivo, sicuro e inclusivo dove le persone possano esprimersi liberamente.