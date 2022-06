Il down di Cloudflare ha mandato internet nel caos. Problema risolto dopo circa 1 ora e 20 minuti

Quanto internet possa essere fragile lo dimostra il Cloudflare down di oggi, 21 giugno. Sin dalla prima mattinata di oggi (ora italiana) una delle più grandi CDN a livello planetario sta riscontrando dei problemi che, di conseguenza, hanno avuto un riflesso su tutti i partner che utilizzano i suoi servizi. Il problema è stato preso in carica da Cloudflare e sta per essere analizzato dagli operatori specializzati. Le prime indicazioni sembrano procedere verso la direzione di un problema di application programming interface (API): si tratta di quelle procedure che permettono ai software di comunicare tra di loro. Il resto delle attività di Cloudflare non sembra avere problemi. Al momento, Cloudflare avrebbe individuato «un incidente P0 critico, intorno alle 06:34 UTC. La connettività nella rete di Cloudflare è stata interrotta in vaste regioni». La risoluzione del problema è arrivata alle 08.06 UTC, circa un’ora e venti minuti dopo la prima segnalazione.

Cloudflare down di oggi, 21 giugno: cosa sta succedendo a internet

«Gli utenti potrebbero riscontrare errori o timeout nel raggiungere la rete o i servizi di Cloudflare» – ha affermato l’azienda, che ha immediatamente diffuso una nota per spiegare di essere a conoscenza del problema. John Graham-Cumming, CTO di Cloudflare, ha affermato che non si tratterebbe di un’interruzione a livello mondiale, tuttavia, a essere interessati, sono diversi luoghi del pianeta. «Il team di Cloudflare – si spiega su Twitter – è a conoscenza degli attuali problemi di servizio e sta lavorando per risolverli il più rapidamente possibile».

Negli ultimi minuti, dopo aver individuato il problema, Cloudflare ha immediatamente implementato un fix che potrebbe agire in tempi rapidi per risolvere il blackout che si è generato. Cloudflare ha monitorato i risultati di questo fix e ha affermato che, in ogni caso, ogni eventuale problema riscontrato sarà divulgato pubblicamente e in maniera trasparente in un post mortem dettagliato, che è stato promesso dallo stesso CTO di Cloudflare Cumming.

I principali siti e piattaforme che hanno avuto problemi in seguito al down di Cloudflare sono Coinbase, Shopify e League of Legends.