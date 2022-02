Non riuscirete a scaricare The Truth Social, l’app di Donald Trump, in Italia (almeno oggi)

Nel corso delle ultime ore, diversi utenti negli Stati Uniti sono stati in grado di scaricare dall’Apple Store il progetto The Truth Social, ovvero il social network creato dalla società di media di Donald Trump. Si tratta di una piattaforma che, fino a questo momento, è stata utilizzata soltanto da pochi utenti selezionati, che erano stati invitati a iscriversi per testarne le funzionalità. Al momento, tuttavia – sebbene i numeri di download che la stessa app riporta al momento dell’avvio e del primo utilizzo stiano crescendo – non sembra essere possibile scaricare l’applicazione in Italia.

The Truth Social lanciato sull’Apple Store, ma in Italia non c’è

Mentre stiamo scrivendo questo articolo, l’app non risulta ancora disponibile in Italia. Inoltre, se ci si collega al sito attraverso il desktop, comparirà una schermata di errore 1020. Non è possibile, in pratica, accedere al protocollo previsto da Cloudflare, la società americana scelta da Trump che si occupa di content delivery network, servizi di sicurezza internet e servizi di DNS distribuiti. Possibile che si possa accedere da una diversa VPN. Questo perché, al momento, l’applicazione rilasciata (e anche il portale desktop) sono ancora in versione di prova, nonostante la data di rilascio prevista (ma non annunciata, proprio per questo motivo) per il 21 febbraio.

A questo proposito Devin Nunes, CEO di Trump Media and Technology Group (TMTG), è stato molto chiaro sulle tempistiche che saranno necessarie all’app per entrare nella sua piena funzionalità: intervistato da Fox News sulle prossime fasi di lancio dell’applicazione, Nunes ha detto che questa settimana inizierà la distribuzione attraverso Apple Store, mentre la piena operatività «almeno negli Stati Uniti» dovrebbe essere garantita entro la fine del mese di marzo.

Dunque, al momento – per l’utenza italiana – l’unica cosa che si può fare è osservare i progressi di The Truth Social da Twitter: diversi utenti, infatti, non hanno tardato a postare screenshot della loro iscrizione e screenshot dello speciale counter inserito sull’applicazione che documenta in tempo reale il numero dei nuovi utenti:

Alright y’all. Not much longer and I will be saying goodbye. Off to #TruthSocial. Nothing but love Twitter fam. pic.twitter.com/otosdDKtS5 — Rhymes with Derek (@american_dallas) February 21, 2022

Lmfao, my number went from 8375 to 99717, I think that a good thing for Trump app. #TruthSocial pic.twitter.com/QlBnBqqkTm — Kelly Nguyen 🍊 (@KellyNguyen2k2) February 21, 2022

Per i trumpiani d’Italia, invece, ci sarà ancora da aspettare.