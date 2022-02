Truth, la piattaforma social di Trump, partirà a fine marzo

I server sono già operativi e ‘Truth’, la piattaforma social dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà lanciata, come previsto, a fine marzo. È quanto apprende Fox Business. La verifica beta (ovvero il collaudo del software) è già in corso e la app di Truth Social è già prenotabile sull’App Store di Apple. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi.

Le fonti sentite da Fox hanno spiegato che Truth non si appoggerà sull’infrastruttura delle grandi compagnie della Silicon Valley ma gestirà i suoi servizi cloud in partnership con Rumble. «Truth Social contrattaccherà Big Tech così potremo proteggere i nostri diritti alla libertà d’espressione», aveva sottolinato Trump in una nota a gennaio. I servizi di intelligenza artificiale per la moderazione dei contenuti verranno invece forniti da Hive, una start-up di San Francisco. «Vogliamo essere molto ‘family-friendly’, vogliamo che questo sia un posto molto sicuro e siamo concentrati sul far sì che nessun contenuto illegale sia sul sito», aveva dichiarato Nunes il mese scorso in un’intervista esclusiva a Fox. La piattaforma è di proprietà del Trump Media & Technology Group (Tmtg) che, dallo scorso dicembre, ha come amministratore delegato David Nunes, ex deputato repubblicano dimessosi, dopo vent’anni al Congresso, per guidare la compagia tecnologica di Trump. L’ex inquilino della Casa Bianca ha l’obiettivo di portare in borsa Tmtg attraverso una fusione con la Digital World Acquisition Corp, società già quotata.

