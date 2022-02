Truth Social, i beta tester esaminano il nuovo social media di Donald Trump

I dettagli sulla nuova app di social media di Donald Trump Truth Social stanno emergendo quando circa 500 beta tester hanno iniziato a utilizzare una prima versione della piattaforma. È quanto riporta il sito Theguardian.com.



LEGGI ANCHE –> Truth, la piattaforma social di Trump, partirà a fine marzo

L’ex presidente ha annunciato i suoi piani per la nuova piattaforma di social media a ottobre, promettendo di rivaleggiare con le società tecnologiche che lo hanno bandito dalle loro piattaforme dopo la rivolta del Campidoglio. La sua nuova avventura mediatica e tecnologica, Trump Media & Technology Group (TMTG), si è impegnata a offrire un'”esperienza coinvolgente e senza censure” sull’app Truth Social. TMTG rimane avvolto nel segreto ed è considerato con scetticismo da molti nei circoli tecnologici e dei media. I commenti dei beta tester suggeriscono che la piattaforma ha una sorprendente somiglianza con Twitter. Liz Willis, corrispondente e vicepresidente delle operazioni di Right Side Broadcasting Network, ha detto a Reuters di aver ricevuto un’e-mail in cui affermava che “T Media Tech LLC ti ha invitato a testare Truth Social”. Willis è stata in grado di scaricare l’app sul suo iPhone tramite il sito di beta test TestFlight, il prodotto di proprietà di Apple che gli sviluppatori utilizzano prima di lanciare le loro app nell’App Store. Gli utenti hanno postato su questa versione di Truth Social nelle ultime 24 ore, ha detto Willis mercoledì mattina. Truth Social consente agli utenti di pubblicare e condividere una “verità” nello stesso modo in cui farebbero con un tweet. Non ci sono annunci, secondo Willis e una seconda fonte che ha familiarità con TMTG. Gli utenti scelgono chi seguire e il feed è un mix di singoli post e un feed di notizie simile a RSS. Saranno avvisati se qualcuno li menziona o inizia a seguirli. Secondo uno screenshot, l’app afferma che “una nuova esperienza di messaggistica diretta sarà presto disponibile. Si prega di rimanere sintonizzati.” Entro la fine di mercoledì, l’account di Trump su Truth Social aveva 317 follower, secondo uno screenshot visualizzato da Reuters. Trump aveva 88 milioni di follower prima che Twitter lo bandisse. L’account di Trump mostra una “verità” pubblicata tre giorni fa, verificata sull’account di @realDonaldTrump con un segno di spunta rosso e con il messaggio: “Preparati! Il tuo Presidente preferito ci vedrà presto!” Donald Trump Jr su Twitter ha evidenziato il primo post di suo padre su Truth Social. TMTG ha rilasciato una versione aggiornata, “Truth Social 0.9”. Sta testando correzioni di bug per “ri-verità”, che è ciò che chiama un retweet, “rapporto di aspetto e compressione dell’immagine, migliore gestione degli errori e creazione di account”. Devin Nunes, amministratore delegato di TMTG, che è entrato a far parte dell’app il 10 febbraio, ha pubblicato: “Buongiorno veri tester. Si prega di fare uno screenshot di eventuali bug quando viene visualizzata l’anteprima dello screenshot. Se un tester vede qualcosa che non gli piace, può eseguirne uno screenshot e segnalarlo agli sviluppatori. Un messaggio dice: “Il feedback sulla versione beta e le informazioni sul dispositivo vengono raccolti e condivisi con lo sviluppatore e saranno collegati al tuo indirizzo email”. Ma molto rimane poco chiaro sull’app, inclusa la sua data di lancio. Nunes ha detto a Reuters che l’app verrà lanciata entro la fine di marzo. Quando Trump ha annunciato la piattaforma in ottobre, un comunicato stampa ha affermato che la piattaforma sarebbe stata aperta agli “utenti invitati” per un lancio beta a novembre, con l’intenzione di renderla disponibile al pubblico più ampio all’inizio del 2022. Ci sono anche dubbi sul fatto che l’obiettivo della “libertà di espressione” dell’app possa coesistere con le politiche dell’app store di Apple e Google. TMTG non è stato immediatamente disponibile per commentare. Trump ha citato in giudizio Facebook, Twitter e Google nel luglio 2021 per presunta censura. Le società hanno finora confermato i divieti e le sospensioni dell’ex presidente.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]