Boomer siete avvertiti: Facebook vuole diventare come Tik Tok

Le bacheche di Facebook diventeranno presto più simili a quelle di Tik Tok. A dare la notizia una nota del dirigente di Meta Tom Alison, ottenuta da The Verge. Tom Alison ha spiegato, infatti, molto chiaramente i futuri piani di Facebook per rinnovare il suo feed e apportare altre modifiche radicali al social di punta di Meta. Questa serie di modifiche lascia pensare che la strategia di Facebook sia un modo per competere con TikTok, un rivale sempre più temibile. Facebook inizierà a consigliare più contenuti nel feed da fonti con le quali l’utente non è connesso: sarà comunque in grado di vedere i post di amici e familiari, ma potrà visualizzare anche quelli da entità con cui non è connesso.

Facebook vuole diventare come Tik Tok

Come sulla sulla for you page di TikTok, il Feed di Facebook mostrerà post in linea con gli interessi dell’utente, a prescindere dalla loro provenienza. Sarà dato più spazio ai reel. Inoltre Facebook e Messanger saranno di nuovo uniti. Ecco come cambierà il social: la scheda principale diventerà un mix di Storie e Reels nella parte superiore, seguita dai post che il motore “discovery” consiglia sia su Facebook che su Instagram. Sarà un’esperienza più visiva, proprio come quella di TikTok. Conosciuto anche come Douyin in Cina, Tik Tok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016. L’anno dopo è stato acquistato dall’azienda cinese ByteDance. Attraverso l’app si possono realizzare video brevi, della durata massima di 60 secondi, aggiungendo canzoni e testi. Mentre Facebook è utilizzato per lo più dalla generazione etichettata più facilmente come boomer, la Generazione Z si concentra molto più su Tik Tok. Instagram si è già trasformato per assomigliare più al social usato dalle nuove generazioni, concentrandosi sui Reels. I dirigenti sperano che un trattamento simile a Facebook invertirà la crescita stagnante dell’app e attirerà i giovani.

Il crollo registrato da Meta

Lo scorso anno Facebook ha assistito a un vero e proprio crollo, segnando per la prima volta una decrescita degli utenti. L’impresa statunitense alla quale fanno capo Facebook, Instagram e WhatsApp, ha registrato la crescita dei ricavi più lenta in almeno un decennio. Ma secondo quanto dichiarato da Meta, il numero di utenti attivi giornalieri di Facebook è aumentato fino a 1,96 miliardi nei primi tre mesi del 2022. I ricavi nei primi tre mesi dell’anno sono, però, aumentati solo del 7% rispetto al 2021, raggiungendo i 27,9 miliardi di dollari. Secondo gli analisti, le aziende starebbero ritirando la pubblicità per via dell’aumento dei costi e dell’instabilità economica, anche a causa della guerra in Ucraina. Ma a destare preoccupazione sulla crescita di Meta, è anche l’incredibile successo proprio di Tik Tok.