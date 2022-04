Facebook torna a guadagnare utenti e Meta pensa ai Reels di 90 secondi

Aumentare la durata dei Reels a 90 secondi potrebbe essere la nuova mossa di Meta, società proprietaria di Instagram, Whatsapp e Facebook, che sta registrando nuove fasi di crescita. Facebook, dopo un anno disastroso, recupera utenti e Meta, per rendere Instagram più competitivo con TikTok, potrebbe decidere di aumentare la durata dei video brevi a 90 secondi per favorire i suoi iscritti.

Dopo il crollo della piattaforma dello scorso anno – quando il social segnò per la prima volta una decrescita degli utenti -, Facebook smette di perdere utenti dall’inizio del 2022, anche se Zuckerberg ha riportato la crescita delle entrate più lenta in dieci anni. Secondo quanto dichiarato da Meta ieri, il numero di utenti attivi giornalieri di Facebook è aumentato fino a 1,96 miliardi nei primi tre mesi del 2022. Il calo dello scorso anno però ha portato gravi danni a Meta, perché ha cancellato miliardi dal valore di mercato dell’azienda e il prezzo delle azioni dell’azienda quasi si è dimezzato. Ma ieri le azioni sono aumentate del 19% negli scambi after-hour. «Oggi più persone che mai utilizzano i nostri servizi e sono orgoglioso di come i nostri prodotti siano al servizio delle persone in tutto il mondo», ha dichiarato Mark Zuckerberg, capo di Meta, fondatore di Facebook nel 2004. Proprio in questa prospettiva, per favorire di più gli utenti, Meta starebbe pensando a qualche cambiamento, come per esempio l’aumento a 90 secondi della durata dei video brevi «Reels» su Instagram. C’è chi già annuncia la notizia su Twitter: «Instagram Reels ha aumentato la lunghezza dei rulli a 90 secondi»

Instagram Reels has increased length of Reels to 90 seconds ⏱ https://t.co/RMbbFRuIdz pic.twitter.com/wfJb5959b0 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 28, 2022 In realtà Meta, cui fanno capo Facebook, Instagram e WhatsApp, ha registrato la crescita dei ricavi più lenta in almeno un decennio. I ricavi nei primi tre mesi dell’anno sono, infatti, aumentati solo del 7% rispetto al 2021, raggiungendo i 27,9 miliardi di dollari. Secondo gli analisti, le aziende starebbero ritirando la pubblicità per via dell’aumento dei costi e dell’instabilità economica, anche a causa della guerra in Ucraina. C’è anche TikTok che sta togliendo spazi di mercato ai social di Meta, come anche Amazon. Anche il proprietario di Google ha in questi giorni affermato che le entrate pubblicitarie nei primi tre mesi dell’anno sono aumentate del 22%, più lentamente di quello che ci si aspettasse e anche Snapchat ha riscontrato dei problemi. Vi abbiamo raccontato che Meta ha annunciato che i reels sono in crescita e di come questa stia, dunque, investendo nei suo video brevi per competere con TikTok. Zuckerberg si aspetta una ulteriore crescita di questi in termini di monetizzazione. Ma la società deve occuparsi anche delle nuove regole sulla privacy di Apple, che rendono più difficile indirizzare le pubblicità. Tali modifiche, secondo la società, potrebbero costare 10 miliardi di dollari in vendite perse quest’anno. A parte la crisi dovuta alla guerra russo-ucraina, Zuckerberg, ad ogni modo, non demorde e dichiara che l’azienda investirà molto nell’intelligenza artificiale e nella realtà virtuale («Metaverso») per crescere ancora, anche se tutto ciò richiederà molte risorse. La società ha affermato di prevedere entrate nei prossimi mesi da $ 28 a $ 30 miliardi, comunque al di sotto delle stime degli analisti.