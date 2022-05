TikTok non ha evidenze che la Boiler Summer Cup sia diffusa sulla piattaforma, ma si impegna a rimuovere i video

La Boiler Summer Cup è stato un fenomeno analizzato, come spesso accade, da occhi esterni rispetto alla piattaforma TikTok. Accade, del resto, ogni volta che si manifesta all’orizzonte – anche in maniera sfumata – il concetto di challenge. Questa parola, che nell’accezione con cui è stata impiegata per la prima volta dai frequentatori della piattaforma non ha nulla di negativo (la challenge porta con sé l’idea di migliorarsi, non certo quello di superare l’altro in idiozia), è stata fraintesa più volte. Anche perché spesso si attribuisce a TikTok una sorta di responsabilità per alcuni giochi pericolosi che, magari, sono comparsi in qualche circostanza tra i video pubblicati dagli utenti, ma che poi trovano la propria vita altrove, su piattaforme diverse o sui servizi di messaggistica. È successo – se ci pensate – anche per la Boiler Summer Cup, un misto di sessismo, body shaming e cultura machista imperante: i ragazzi si sfidano nell’avvicinare delle ragazze in sovrappeso, assegnandosi punti e stilando delle vere e proprie classifiche. Parlare di questo fenomeno e, anzi, vivisezionarlo fino alla morbosità, potrebbe portare indubbiamente a una sua emulazione ripetuta, a una sua diffusione, una sua uscita da una cerchia ristretta. È già, anzi, diventato un fenomeno mainstream. Per questo motivo, TikTok ha preso fermamente le distanze dalla Boiler Summer Cup, ha spiegato che – come al solito – non si tratta di una tendenza nata sulla sua piattaforma e che, comunque, farà di tutto per rimuovere qualsiasi riferimento a questo assurdo gioco.

La reazione di TikTok alla Boiler Summer Cup

«TikTok – si legge in una nota – si impegna con la massima serietà per promuovere un posto accogliente e sicuro dove le persone possano condividere la propria creatività. Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso i video che violano queste linee guida». Dunque, il primo passaggio è stato quello della rimozione di qualsiasi riferimento alla Boiler Summer Cup. Al momento, il video più famoso che ha fatto parlare per primo di questa assurda tendenza si trova soltanto all’interno di video che condannano fermamente questo “fenomeno”.

Nel frattempo, TikTok specifica: «Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Boiler Summer Cup’ sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente e rimuoverà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione. Nel frattempo, stiamo vedendo la nostra community rispondere con video che condannano questo comportamento, contribuendo a creare uno spazio di condivisione sicuro». TikTok fa presente come l’anticorpo più efficace contro questa presunta challenge è la piattaforma di TikTok stessa: gli utenti, infatti, sono sempre più consapevoli dell’utilizzo deteriore dei social network e puntano a stigmatizzare i comportamenti scorretti.