I creator di Instagram possono pubblicare post e reel solo per gli abbonati

Ad annunciare la novità è il CEO di Instagram Adam Mosseri, che ha definito Instagram «il miglior posto online per i creatori per guadagnarsi da vivere» e sta lavorando affinché lo diventi. Ora la piattaforma permette ai creator di guadagnare con gli abbonamenti Instagram pubblicando post e reel che solo chi sceglie di pagare potrà vedere.

Abbonamenti Instagram, come funziona la pubblicazione di contenuti a pagamento

Se prima erano solo le storie, ora i creator potranno permettere l’accesso a chi paga anche a post e reel. Mosseri ha fatto notare che questa è stata la richiesta principale ricevuta dai creator che l’azienda ha deciso di assecondare. Gli abbonati potranno, quindi, filtrare una serie di contenuti disponibili esclusivamente per loro. Il costo degli abbonamenti può variare da 0,99 a 99,99 dollari e chi si abbona ottiene un badge viola che sta a indicare il sostegno a un creator o a un influencer. A storie, post e reel si aggiunge la possibilità di fare dirette per gli abbonati e – come annunciato oggi da Mosseri – arriverà anche la possibilità di chattare in DM in gruppi che potranno arrivare fino a un massimo di 30 abbonati in contemporanea.

Nella lotta alla concorrenza, lo scopo di Instagram è quello di far sì che i creator scelgano quella piattaforma per monetizzare e che non si spostino su altre per guadagnarsi da vivere tramite social. Ci sono altre importanti modifiche in cantiere, a partire dal feed a schermo intero (seppure serviranno ancora diversi mesi perché entri a regime e perché arrivi a tutti gli utenti Instagram del mondo). L’ultima, grande modifica, è stata fatta all’inizio di quest’anno quando è stato ripristinato – per chi lo vuole – il feed cronologico per quelli che preferiscono avere un maggiore controllo sul modo in cui il social presenta i contenuti.