Come individuare ed eliminare i follower fake su Instagram (e perché sono così dannosi)

Non parliamo dei sistemi per "acquistare" pacchetti di follower, ma di coloro i quali trovano all'interno delle loro cerchie "persone" che non conoscono (spesso silenti e non attive)

Ci sono falsi d’autore, falsi che si spacciano per presunti conoscenti nel tentativo di portare avanti una truffa via social e falsi la cui esistenza all’interno dell’ecosistema virtuale dei social continua a essere un mistero. Le varie piattaforme online, devono fare i conti – quotidianamente – con gli account fake. Basti pensare, per fare un esempio molto recente e di stretta attualità, al deragliamento della trattativa tra Elon Musk e Twitter proprio a causa della presenza infestante (secondo la linea d’accusa e di difesa dell’uomo più ricco del mondo) dei bot. Ma i profili falsi, sui social, sono di vario tipo e hanno effetti differenti in base alla loro natura. E oggi ci concentriamo su una piattaforma specifica, provando a fornire una guida su come eliminare i follower fake su Instagram.

Gli esperti di social media marketing hanno sempre ribadito un aspetto fondamentale per avere successo sulle varie piattaforme: preferire la qualità alla quantità. Spesso e volentieri, infatti, nella narrazione comune ci si ferma a valutare l’appeal di un utente in base ai numeri immediati, cioè quelli relativi ai follower. Niente di più sbagliato: avere un numero elevato di seguaci, infatti, è solo uno specchietto per le allodole che può “ingannare” chi si approccia ai social in maniera acritica, ma non chi lavora sfruttando tutte le potenzialità delle varie piattaforme.

Come eliminare i follower fake su Instagram

Gli algoritmi, infatti, non si basano esclusivamente su quello. Anzi, l’aspetto fondamentale è l’engagement. Per questo avere un numero elevato di follower (se non attivi) è molto più dannoso che averne pochi. Ed è qui che subentra il problema degli account falsi. Come individuarli e come eliminare i follower fake su Instagram? Questa domanda sembra poter avere una risposta molto semplice, ma spesso non è così. Soprattutto per chi lavora con i social media e ha collaborazioni attive con aziende. Insomma, il problema non è rappresentato solo da chi sui social fa finta di essere chi non è. La questione è ben più profonda soprattutto alla luce dell’evoluzione del mercato digitale che si orienta, sempre più, sulle varie piattaforme social e sugli “attori” che fanno parte di questo ecosistema.

Ovviamente, chi non ha un gran seguito su Instagram è più facilitato nella scoperta di eventuali account fake all’interno della propria cerchia di follower. Spesso e volentieri, infatti, questi profili non hanno una foto, non postano nulla, non commentano, non interagiscono. Insomma, o sono account di utenti che si limitano alla funzione di “guardoni” sui social, oppure si tratta di un account fake. Ma questo è solo un lato della medaglia, perché chi lavora (e guadagna) con i social deve fare grande attenzione alla presenza di follower fake.

Fake Instagram

Perché, come anticipato in precedenza, il numero totale di follower è solo uno specchietto per le allodole. Quando i cosiddetti “influencer” sottoscrivono contratti per le pubblicità via social, infatti, vedono i propri accordi vincolati non al numero totale di follower, ma al livello di engagement. E questo è condizionato, al ribasso, proprio dalla presenza di possibili ed eventuali account fake tra i propri follower. Un esempio pratico: meglio avere 100 utenti attivi (che commentano, reagiscono e interagiscono ai nostri post) che averne 200 di cui 50 fake. Perché l’inattività social fa abbassare il cosiddetto engagement rate. I numeri importanti, dunque, non solo quelli che appaiono.

Come scoprire account fake Instagram

Ma quindi, come eliminare i follower fake su Instagram? Il primo passo è l’individuazione. Al netto di comportamenti criminali (come può essere lo stalking via social), la maggior parte degli utenti falsi sulla piattaforma social è facilmente riconoscibile a occhio nudo. Spesso e volentieri, infatti, non ha una foto profilo, non pubblica foto, non commenta, non interagisce. In alcune occasioni la non veridicità di quel profilo è individuabile già dal nome utente: quando ci troviamo di fronte a nomi che contengono lunghe stringhe numeriche, possiamo stare certi (quasi al 100%) che si tratti di un fake.

Ma, oltre a tutto ciò, c’è un’altra individuazione che può avvenire controllando le attività di quell’account che riteniamo essere fake: quando si limita a commenti impersonali (“Bella foto”, “Bello scatto”, etc…) senza mai dare un punto di vista originale, possiamo essere certi che quell’account fa parte di una campagna bot presente su Instagram. Perché questo è un altro problema atavico su questo (e su molti altri) social network. Da anni, infatti, alcune agenzie specializzate hanno avviato il percorso per la creazione di account fittizi che poi vengono messi in vendita (a pacchetto). Un modo per “gonfiare i numeri”. Ma, come abbiamo già spiegato, a livello commerciale il totale dei follower non ha alcun peso.

App per scoprire profili falsi Instagram

Fino a questo momento, ci siamo limitati a fornire le indicazioni per cercare di capire a occhio nudo la realtà attorno a un account social. Ma ci sono anche alcuni strumenti esterni che possono essere utili a rispondere alla domanda sul “come eliminare i follower fake su Instagram”. Innanzitutto ci sono due piattaforme che permettono di verificare la percentuale di fake tra i follower di ogni singola pagina (parliamo, però, esclusivamente di Instagram Business): la prima è SocialBlade, la seconda è Not Just Analytics. Questi due strumenti, però, si limitano a un’analisi quantitativa e non qualitativa dei follower di ogni singolo profilo. In parola povere, mostra (in percentuale) il numero di account fake tra i nostri follower.

Qualora non si volesse ricorrere a una ricerca manuale, esistono della applicazioni mobile in grado di individuare, isolare e permetterci di rimuovere i follower fake del nostro profilo Instagram: Cleaner for Instagram o Follower Insight. Come spesso accade, si tratta di app che hanno funzioni limitate nella loro versione gratuita. Quindi, per un uso più profondo e assiduo, occorre acquistare la versione a pagamento. Con queste app, infatti, si scansiona la pagina follower del nostro profilo Instagram e l’algoritmo è in grado di individuare e segnalare gli account sospetti. Quelli che, probabilmente, sono falsi. Poi starà a noi decidere se agire (procedendo con la rimozione di quel follower dalla nostra cerchia) o non procedere, mantenendo quel finto profilo nella nostra cerchia social.