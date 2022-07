Twitter ha iniziato a testare l’opzione per i tweet “collaborativi”

Mente l’azienda è impegnata nel continuo tira e molla con Elon Musk (con la trattativa per il passaggio di proprietà che sembra essersi arenata sui bot), la piattaforma social continua nella sua evoluzione, proponendo agli utenti nuovi strumenti per rendere l’utilizzo più funzionale, accattivante. Novità che, però, sono nuove solo per il social di riferimento, visto che altre realtà hanno realizzato e messo in pratica strategie simili già nel passato. Le dinamiche del gioco e della concorrenza, però, portano a questa continua rincorsa. E così Twitter ha annunciato di aver iniziato a testate i CoTweets, i tweet in collaborazione (o collaborativi) con altri utenti.

Il principio è molto semplice e gli utenti social multi-piattaforma già conoscono questa dinamica: realizzare un prodotto in collaborazione con qualcun altro. Esiste da tempo su TikTok, ma anche su Facebook e Instagram. E ora è pronto a sbarcare anche su Twitter.

Share a Tweet, share the cred. Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv — Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022

Scrivere tweet, collaborando. Una novità mirata sull’aumento della portata di ogni singolo tweet (a partire dall’engagement) e che potrebbe essere molto utile soprattutto in chiave commerciale. Per esempio, come già accade sulle altre piattaforme, un’azienda e un utente potranno vedere i propri nomi sullo stesso tweet nel lancio di una campagna (anche pubblicitaria), con quel post che finirebbe su entrambe le bacheche e sulle loro timeline.

CoTweets, Twitter testa una novità (che in realtà non lo è)

Come funziona? Il blog di Twitter prova a fornire alcune indicazioni (ma il tutto è ancora in fase di test): «I CoTweets sono Tweet scritti in collaborazione che vengono pubblicati contemporaneamente sui profili di entrambi gli autori e sulla sequenza temporale dei loro follower. Riconoscerai un CoTweet quando vedrai le immagini del profilo e i nomi utente di due autori nell’intestazione». Ma come si realizza? «Apri il compositore Tweet. Aggiungi il messaggio di co-autore e tocca l’ icona CoTweet . Seleziona un coautore dall’elenco dei follower e tocca Invia invito». Per il resto, le dinamiche sono le stesse, a partire dal fatto che il tweet (almeno per il momento) non potrà essere modificato dopo la pubblicazione. La fase di test è iniziata con la selezione di un ristretto numero di utenti tra Stati Uniti, Canada e Corea del Sud.