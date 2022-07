La vera storia del video virale del “bagnino” che lancia le persone su uno scivolo in un parco acquatico

Internet è un luogo meraviglioso, dove il non-reale viene percepito come reale. Anche perché, in alcuni casi, gli artifizi grafici sono in grado di modificare e dare una parvenza di verità anche a filmati che nella loro versione originale mostrano ben altro. Ed è il caso di un video diventato virale nelle ultime settimane, quello di un bagnino che lancia con i suoi piedi (e con movimenti atletici) una grossa ciambella in uno scivolo con “a bordo” un giovane ragazzo. E l’epilogo di quelle immagini fanno pensare a un grave incidente o a una trovata piuttosto pericolosa. Ecco quel che sta circolando da giorni su tutti i social network.

I think that lifeguard just killed them pic.twitter.com/DdHuhNS8qF — Hashsquatch 💨 ☮️🇺🇦 (@jjah22861) July 1, 2022

Nel filmato condiviso migliaia di volte in tutto il mondo, si vede questo giovane che indossa il costume rosso, effettuare delle “acrobazie” prima di lanciare nel tubo di un parco acquatico – attraverso una poderosa spinta di gambe – il povero giovane malcapitato. Nel finale del video, infatti, si vede quella ciambella galleggiante e quel ragazzo volare letteralmente via.

In tantissimi – perché si tratta di un fenomeno virale a livello globale – hanno condiviso questo video bagnino scivolo nel parco acquatico. Alcuni scioccati per la paura di quel che che sarebbe avvenuto, con il “giovane malcapitato” lanciato fuori da quel tubo a velocità folle e da un’altezza vertiginosa. Altri utilizzando ironia e contestualizzando il filmato ad altri eventi (in Italia, per esempio, è stato molto usato per fare sarcasmo su alcune trattative di calciomercato).

Video bagnino scivolo nel parco acquatico, la vera storia

Ma adesso veniamo alla realtà, perché quel video – almeno parzialmente – è una finzione. La parte iniziale, ovvero quella in cui il ragazzo con i pantaloncini rossi (non sappiamo se sia un bagnino che lavora presso quel parco acquatico, perché su Instagram si definisce “modello di fitness”) è solito condividere sul suo seguitissimo profilo TikTok filmati simili che lo vedono come protagonista di stravaganti “supporti” nel lancio sugli scivoli di questo parco acquatico egiziano. E tra i tanti filmati, c’è anche quello originale che è diventato oggetto di meme.

Come si può vedere, nessun malcapitato viene lanciato in aria fuori dallo scivolo. E allora, da dove nasce questo filmato modificato? L’origine è sempre social e la prima testimonianza è datata 11 maggio del 2022.

A realizzare la modifica nella parte finale del video è stato un artista VFX, ovvero un professionista nel mondo del virtuale, esperto anche nelle arti visive, nella modifica di fotografie e filmati grazie alle sua competenze anche nell’ambito della post-produzione.