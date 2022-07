Gli incredibili complotti sulla tragedia della Marmolada “creata ad hoc” per spostare l’attenzione sul cambiamento climatico

Le incredibili affermazioni sui social network sulla tragedia della Marmolada vanno in un’unica, drammatica direzione: quella di negare a tutti i costi, anche di fronte all’evidenza, il cambiamento climatico. Non si sa se per una paura inconscia di come la natura potrebbe ribellarsi o se per una ostinazione ad andare controcorrente su tutto (che sia il covid o che siano i cambiamenti climatici): fatto sta che c’è gente, sui social network, che crede che la tragedia della Marmolada sia stata creata ad hoc per concentrare l’attenzione sull’emergenza climatica, quella che per “i poteri forti” è l’ennesima battaglia da portare avanti.

Le speculazioni sui social relative alla tragedia della Marmolada

Basta lanciare un complotto, mostrare di saperla lunga, di non credere a quello che viene detto, basta pubblicare una foto dall’alto del lago di Bolsena (con l’obiettivo di smentire l’allarme sulla siccità che la scarsità delle precipitazioni ha creato in questo frangente) per scatenare una discussione su come la tragedia della Marmolada – che gli esperti stanno attribuendo, ed è evidente, al cambiamento climatico – possa essere stata una sorta di costruzione per scuotere l’opinione pubblica.

Il primario del San Raffaele Roberto Burioni ha messo in evidenza un tweet pubblicato da un utente, in cui si fa presente come l’incidente sia avvenuto di domenica, quando la località turistica era particolarmente affollata, per alimentare “la psicosi climatica”:

Voi climatologi pensavate che dopo l’efficacia dei vaccini I Wikipardi Da Vinci non si mettessero a contestare il riscaldamento globale? Ora tocca a voi! pic.twitter.com/i8VeEAwoWO — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 4, 2022

Al di là di questo tweet – l’account che lo ha prodotto ha limitato l’accesso ai suoi tweet -, ricercando le parole chiave “Marmolada” e “complotto” su Twitter (o facendosi un giro tra i commenti ai post delle testate che hanno commentato la notizia) emerge un insieme di incredibili aberrazioni rispetto a quanto è accaduto sulla Marmolada, con l’unico scopo di negare il cambiamento climatico. In realtà, la situazione sulla Marmolada risulta essere seria da diverso tempo: uno studio del 2019 – pubblicato su Remote Sensing of the Environment – indicava già all’epoca che, in 30 anni, il ghiacciaio era a rischio scioglimento. Si tratta di processi graduali, che passano anche da tragedie come questa.