Non è vero che in Austria il prezzo della benzina è molto più basso rispetto all’Italia

Se vi siete imbattuti in un'immagine o in post che attestano il prezzo della benzina in Austria a meno della metà rispetto all'Italia, sappiate che è una bufala

Il prezzo benzina Austria non è molto più basso rispetto all’Italia. Si tratta di una bufala messa in giro sui social – più precisamente su Facebook a fine giugno e in abbinamento a un’immagine decontestualizzata – ma della quale si può trovare traccia anche su Twitter nel periodo precedente. Il tema è il prezzo del carburante, in particolare di benzina e diesel che – secondo un post Facebook – costerebbero meno di un euro al litro quando in Italia (come possiamo tutti amaramente constatare ogni volta che ci rechiamo a fare rifornimento) i prezzi scendono difficilmente al di sotto dei due euro.



LEGGI ANCHE >>> La truffa (sgrammaticata) dell’sms “dalla Regione Lazio” per il buono benzina

Quale è il vero prezzo benzina Austria oggi?

I prezzi della benzina sono un tema attuale e c’è chi spinge per truffare le persone fingendo che esistano falsi buoni forniti dalla Regione Lazio – casi di smishing di cui avevamo già parlato -. Come si vede nell’immagine, il prezzo presunto della benzina e del diesel in Austria si attesterebbero – in questo periodo – a 0,899 euro al litro per il diesel e a 0,939 al litro per la benzina super. La didascalia che accompagna il post: «Le cose sono due : o l’Austria è uscita dall’Europa, oppure Noi siamo governati da ladri!!!!!».

L’immagine in questione, però, è vecchia e le prime tracce di pubblicazione risalgono al 2020. I colleghi di Facta News hanno geolocalizzato la stazione di servizio per verificare i prezzi attuali della benzina e del diesel constatando come la situazione sia – stano a quanto riporta il sito della stazione in questione – ben diversa. Si tratta di pompe di benzina e diesel che si trovano a nord-ovest della città di Villach. Ad oggi, 4 luglio 2022, il prezzo del diesel ammonta a 1,929 euro al litro mentre quello della benzina super si ferma a 1,999 al litro. Si tratta di prezzi attualmente inferiori a quelli dei carburanti in Italia (il cui costo medio in data 3 luglio 2022 è 2,024 euro al litro per il diesel e 2,061 euro al litro per la benzina) ma, di sicuro, non di tanto quanto chi ha messo in giro questa immagine crede e vorrebbe far credere.

Come sempre, la regola quando si trovano post di questo tipo sui social è verificare che quelle immagini non siano state artatamente utilizzate e decontestualizzate per diffondere notizie false e complottiste (si guardi, sempre nella giornata di oggi, alla notizia sul ghiacciaio della Marmolada che sarebbe stato fatto crollare volutamente per evidenziare i problemi legati al cambiamento climatico).