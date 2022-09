Gli adesivi “Io Voto” di Olimpia Zagnoli da oggi sono disponibili su Instagram

In occasione delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre 2022, Instagram ha lanciato 3 nuovi adesivi per sensibilizzare gli utenti sull’importanza del diritto di voto.

L’impegno di Meta per garantire un’informazione corretta: non solo gli adesivi “Io voto”

A partire da oggi, 20 settembre, e per tutta la settimana, su Instagram si potranno utilizzare i tre nuovi adesivi “Io voto”, ideati e disegnati dall’illustratrice e artista multidisciplinare Olimpia Zagnoli. Gli adesivi possono essere inseriti dagli utenti nelle proprie Storie e cliccando sugli stessi si verrà reindirizzati al sito web del Ministero dell’Interno dove è possibile ottenere informazioni sulle elezioni. «Ho contribuito a questo progetto nel tentativo di ricordare a tutti l’importanza del voto e l’ho fatto usando la forma che mi riesce meglio: il disegno. Le immagini che ho scelto sono vivaci e colorate e rappresentano un segno di speranza per il futuro», ha spiegato Olimpia Zagnoli.

In questo articolo avevamo parlato delle strategie messe in atto da Meta per limitare la diffusione di fake news in vista delle prossime elezioni in Italia. Meta ha fatto sapere di aver deciso di collaborare con le istituzioni competenti in materia elettorale e con i fact-checker indipendenti «per aiutare le persone ad accedere a informazioni affidabili sulle elezioni e ridurre la diffusione di disinformazione». Oltre a queste strategie e agli adesivi disegnati da Olimpia Zagnoli, Meta attiverà dei promemoria che verranno inviati agli utenti nei giorni precedenti alle elezioni. Meta è anche impegnato a «rimuovere contenuti che violano le nostre policy sulla disincentivazione al voto, ad esempio post che scoraggiano le persone ad andare votare». Anche su Instagram, come accade spesso sui vari social network quando ci sono eventi simili, è stato attivato un centro operativo con lo scopo di «identificare potenziali minacce in tempo reale e prendere provvedimenti in tempi rapidi».