Telegram starebbe testando una funzione “Premium” con nuovi emoji e adesivi

Abbonamento premium Telegram: non è ancora disponibile ma è stato rilevato dai beta tester

Nulla si sa ancora sull’abbonamento Premium di Telegram, né quanto costerà né quando – o se – verrà davvero lanciato. Non si sa neppure quali altre funzionalità potrebbero far parte dell’abbonamento. Ma l’idea di un abbonamento di questo tipo arriva da molto lontano. Il fondatore Pavel Durov, infatti, ha affermato alla fine del 2020 che, Telegram, per non esaurirsi come altre app di messaggistica, per esempio WhatsApp, avrebbe iniziato «a generare entrate, a partire dal prossimo anno», altrimenti «chi pagherà per supportare questa crescita? Dopotutto, più utenti significano più spese per traffico e server. Un progetto delle nostre dimensioni ha bisogno di almeno qualche centinaio di milioni di dollari all’anno per andare avanti». Durov dichiarava che, nonostante gli aggiornamenti, la maggior parte degli utenti non avrebbe notato quasi nessun cambiamento, poiché tutte le funzionalità attualmente gratuite sarebbero rimaste gratuite, ma che «aggiungeremo alcune nuove funzionalità per team aziendali o utenti esperti. Alcune di queste funzionalità richiederanno più risorse e saranno pagate da questi utenti premium. Gli utenti regolari potranno continuare a utilizzare Telegram, gratuitamente, per sempre». Dunque, già anni fa il fondatore della piattaforma annunciava che a Telegram sarebbero state aggiunte alcune nuove funzionalità per team aziendali o utenti esperti a pagamento.