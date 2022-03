Il down Telegram in corso diventa sempre più chiaro tra meme e battute su Twitter e le segnalazioni di malfunzionamento in ascesa

Down Telegram, si moltiplicano le segnalazioni in Italia e all’estero

Oggi sulle piattaforme social si arranca. Se questa mattina erano gli utenti di Instagram a riversarsi su Twitter per capire se il malfunzionamento che un po’ tutti stavano sperimentando fosse riconducibile a un problema della piattaforma, in serata sembra toccare a Telegram. Le segnalazioni rispetto a un down Telegram stanno effettivamente moltiplicandosi di minuto in minuto sulla piattaforma creata da Jack Dorsey.

Stavolta ci è morto Telegram … RIP. 💔 #telegramdown — Jovie ♡ 🦂 & ◻◼♏ (@JoIloveJu) March 23, 2022

L’unico social in grado di non andare mai in down è Twitter. Fattuale come cosa #telegramdown pic.twitter.com/nMamgcOAbX — Nico.tina (@dark_angel991) March 23, 2022

Down Telegram 23 marzo 2022, cosa sappiamo

Andando a cercare riscontro su Downdetector – che monitora le segnalazioni di malfunzionamento di piattaforme social e app – i problemi che gli utenti stanno riscontrando su Telegram appaiono evidenti. La curva delle segnalazioni di malfunzionamenti ha iniziato una notevole impennata attorno alle 17.20 e, nel momento in cui scriviamo l’articolo, il picco non sembra ancora essere arrivato.

Le segnalazioni riguardano in particolare la connessione server, la ricezione dei messaggi e il login. Il problema non è circoscritto all’Italia considerato che stanno arrivando segnalazioni in moltissime lingue e da diversi altri paesi europei. Mano a mano che passano i minuti su Twitter ci sono utenti che digitano da tutto il mondo – per fare un esempio, dal Canada – parlando di malfunzionamento dell’applicazione di messaggistica.

La stragrande maggioranza delle segnalazioni in Italia sembrerebbe provenire da utenti Vodafone – soprattutto per quanto riguarda la rete fissa – e Fastweb.

#Telegram #Tegramdown da qualche test fatto, il problema pare sia presente prevalentemente su rete Vodafone (soprattutto rete fissa). #Vodafone che state combinando ? — ryuto (@Fabick75) March 23, 2022

@telegram_it salve sto riscontrando problemi con l’app sotto wifi Vodafone, anche altri amici hanno lo stesso problema, se mi sposto sotto rete mobile funziona.sapete indicarmi la causa? Le altre app in wifi funzionano — Luigi Esposito ph. (@Luigiespositoph) March 23, 2022



