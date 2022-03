Molti utenti stanno avendo problemi con l’app di Instagram

Instagram down il 23 marzo? Ci sono state diverse segnalazioni da parte degli utenti, che si sono riversati su Twitter per cercare conforto e per capire se, effettivamente, i problemi con l’applicazione del popolare social network fossero capitati soltanto a loro e, quindi, circoscritti; o se invece il problema fosse comune. In realtà, abbiamo potuto verificare che, nel corso del lasso di tempo compreso tra le 10 e le 10.30, si verificavano più volte problemi con il caricamento dell’app di Instagram, mentre la versione desktop risultava al solito funzionante.

Anche su Downdetector e su diversi altri tool che raccolgono le segnalazioni degli utenti per quanto riguarda disservizi con piattaforme online, sono arrivati centinaia di alert per avvertire della potenziale interruzione delle attività sulla piattaforma social.

Questa mattina, nel tentativo di fare un refresh dell’applicazione da mobile, compariva più volte l’avviso: Spiacenti, si è verificato un problema. Riprova.

Il numero di segnalazioni che sono arrivate alle varie piattaforme di monitoraggio relativo alla giornata di oggi è il più alto dell’anno, segno tangibile che il problema, almeno in Italia, è decisamente esteso e interessa l’intera penisola.

Al momento, tuttavia, la situazione sembra in via di risoluzione e il social network risulta essere attivo anche nella sua versione mobile.