Gli scammer che organizzano una finta raccolta fondi che sfrutta un gatto meme ucraino

Stepan è il gatto ucraino che, attraverso il suo canale Instagram da oltre 1,2 milioni di follower, ogni giorno racconta il conflitto in Ucraina e quello che è accaduto a lui e ai padroni che sono dietro la sua immagine. Un animale che – senza dubbio – era già un famoso gatto meme ucraino prima che il paese fosse sconvolto dal conflitto con la Russia attualmente in corso e che è stato coinvolto in un caso di finta raccolta fondi su GoFundMe.

Il micio in questione è stato costretto a scappare dalla sua casa con la padrona che, da allora, tramite il profilo del suo gatto narra di una guerra vissuta anche attraverso gli occhi di un animale domestico che si trova coinvolto nel conflitto e, insieme ai padroni, deve rifugiarsi per evitare i bombardamenti e scappare dal paese.

Segnalata una finta raccolta fondi gatto meme ucraino

Tra i post del gatto Stepan in cui la sua padrona racconta dei bombardamenti nella città di Kharkiv e in particolare nel quartiere di Saltivka settentrionale, dove padrona e gatto vivevano si apprende che, fortunatamente, la famiglia è riuscita a mettersi in salvo in Francia. Da lì continuano – come tutti gli ucraini fuggiti – a monitorare la situazione e una delle cose più brutte che può accadere rimanendo nel mondo online è successa.

«Mi dispiace informarvi che in questo difficile periodo di guerra – si legge nell’ultimo post Instagram su lovyoustepan – ci sono persone che stanno approfittando del dolore e della sofferenza degli umani e degli animali, ingannando la gente e usando il mio nome per un falso conto che raccoglie denaro. Dichiaro che per questo momento non chiedo nessuna donazione. Io e il mio team siamo in comunicazione con alcune organizzazioni di beneficenza e annunceremo presto la raccolta di fondi». Il riferimento, come si vede scorrendo le immagini del post, è a una finta raccolta fondi creata su Gofundme in cui si sfrutta l’immagine del celebre gatto per richiedere denaro allo scopo presunto di aiutare gli animali rimasti senza casa nel corso del conflitto.

Si tratta di una pratica non di certo nuova, considerato che nascono raccolte fondi per ogni genere di tragedia, ma che deve sempre destare la massima attenzione in chi – spinto dal moto emotivo del momento – sceglie di donare per una causa. In questo caso si cadrebbe vittima dell’opera di scammer che agiscono creando pagine social e raccolte fondi i cui scopi sono tutto fuorché noti e sicuramente non nobili.

Per donare in nome del gatto Stepan, quindi, occorrerà aspettare fino a che i padroni non avranno fornito informazioni tramite i canali ufficiali del gatto meme ucraino.