Le foto di nudo in Direct su Instagram, se non richieste, sono una vera e propria molestia: ecco lo strumento su cui la piattaforma sta lavorando per contrastare il fenomeno

Instagram sta finalmente lavorando a uno strumento per non ricevere foto di nudo in DM

È il caso di dirlo: finalmente. La piattaforma sta lavorando a uno strumento Instagram foto nudo in DM, ovvero un sistema ideato affinché gli utenti possano proteggersi da scatti di questo tipo quando non sono richiesti. La notizia è emersa grazie alla pubblicazione di Alessandro Paluzzi, noto ricercatore di app che spesso ha anticipato le novità relative alla piattaforma. La conferma è arrivata direttamente da Instagram a The Verge e nell’immagine sotto è possibile vedere come dovrebbe apparire lo strumento.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀 ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN’T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

LEGGI ANCHE >>> Instagram ignora il 90% degli abusi nei DM

Instagram foto nudo in DM, come dovrebbe funzionare?

La scelta, secondo quanto emerge, sarebbe messa nelle mani dell’utente. L’opzione di controllo – ha confermato Meta – esiste ma è ancora in fase di sviluppo. Lo scopo è aiutare le persone a proteggersi dalle foto e dai messaggi indesiderati. Lo strumento dovrebbe funzionare un po’ come “Parole nascoste”, che permette alle persone di filtrare in maniera automatica le richieste di messaggio che contengono contenuti che scelgono di classificare come offensivi.

Meta chiarisce che non avrà accesso alle foto, come scrive anche Paluzzi. La portavoce Liz Fernandez ha dichiarato: «Stiamo lavorando a stretto contatto con gli esperti per garantire che queste nuove funzioni preservino la privacy delle persone, dando loro il controllo sui messaggi che ricevono». Ulteriori notizie su questa nuova funzione verranno condivise, stando a quanto ha detto l’azienda, nel corso delle prossime settimane e mano a mano che ci si avvicinerà alla data in cui inizierà la fase di test.

Quanti ricevono foto di nudo su Instagram?

La piattaforma interviene su un problema che, come è possibile riscontrare dai dati, è diffuso e difficilmente controllabile. Vediamo le info più recenti in merito: un rapporto di inizio anno ad opera del Center for Countering Digital Hate, organizzazione senza scopo di lucro britannica, restituisce come gli strumento di Instagram non siano serviti a niente nel 90% dei messaggi di questo tipo ricevuti da donne famose e con profili molto seguiti. In questi casi, neanche la funzione Parole nascoste è bastata per filtrate completamente parolacce come “b*tch” e molti uomini sono riusciti a inviare immagini di tipo sessuale senza nessun tipo di problema. Meno recente – dello scorso anno – ma comunque indicativa è la ricerca del Pew Research Center: il 33% delle donne under 35 ha subito molestie online. Si tratta di una faccenda che riguarda molte persone, quindi, e che va tenuta sotto controllo con ogni strumento possibile.