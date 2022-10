Meta è quinta tra le aziende scelte da FutureBrand grazie al suo rebranding

Secondo FutureBrand, che da 8 anni stila ogni anno una classifica delle prime 100 aziende al mondo in base alla loro percezione globale, Meta è al quinto posto della lista quest’anno, guadagnando ben 44 posizioni rispetto al 2021, quando la società si era classificata al numero 49 della lista e aveva ancora il suo nome precedente, cioè Facebook. Sembrerebbe quindi che il rebranding, cioè il processo per cui un prodotto o un servizio sviluppato e distribuito con un nome o un marchio viene reimmesso nel mercato con un nome diverso o una diversa identità, abbia portato a un netto miglioramento dell’azienda proprietaria di Instagram, Facebook e WhatsApp da punto di vista puramente orientato al marchio.

LEGGI ANCHE > Dimenticate Facebook, ora si chiamerà Meta

Classifica FutureBrand: il rebranding di Meta è pura strategia per il marchio?

Sembra quindi che grazie al rebranding annunciato a ottobre 2021, Meta sia riuscita a scalare la classifica di FutureBrand posizionandosi tra le prime 5 aziende. Secondo FastCompany, questo non dovrebbe sorprendere: Facebook è stata una società controversa fin dalla sua fondazione, spesso presa di mira dalla stampa e coinvolta in una serie di scandali anche recenti. Per questo cambiare nome e marchio è stata una scelta tanto necessaria quanto vincente. Secondo l’analisi di FutureBrand, se Meta quest’anno ha ottenuto un punteggio così rilevante è in parte perché i partecipanti al sondaggio lo vedevano con uno sguardo rivolto al futuro, probabilmente anche grazie ai progetti legati al Metaverso, anziché essere bloccato nel passato di Facebook inteso come social network. FutureBrand fa notare anche che i rebranding di Big Tech attuati da altre aziende in passato non hanno mai generato un effetto positivo quanto questo. Google, per esempio, è sceso in modo significativo nella classifica quando la società madre è stata rinominata Alphabet.

FutureBrand utilizza una varia gamma di indicatori per determinare le sue classifiche di percezione, comprese «le opinioni di un gruppo di specialisti altamente informato e professionale». Le 100 società che fanno parte della classifica sono valutate in base alla capitalizzazione di mercato determinata da PwC, un network multinazionale di imprese presente e operativo in 158 Paesi, che fornisce «servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese»

Meta rises in brand rank after Facebook name change

Meta ranked at No. 49 under its former name Facebook in 2021

Meta is now ranked No. 5 in 2022, up 44 places vs. 2021 https://t.co/OnCtL4Gr4J pic.twitter.com/Vk6doI6r3K

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 17, 2022