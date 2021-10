Dimenticate Facebook, ora si chiamerà Meta

Facebook va in Meta. Mark Zuckerberg ha annunciato, durante il Facebook Connect del 28 ottobre, una svolta epocale per la sua azienda. Il fondatore del social network più noto al mondo, come previsto, ha stabilito un cambio di naming per l’azienda che, dal 2004, ha basato le sue fortune proprio su quel concetto: il fatto di assomigliare all’annuario della scuola. Ora, tutto questo va in soffitta, sperando – come d’incanto – di mandare nel dimenticatoio anche i problemi. Facebook si chiamerà Meta.

Il nuovo nome di Facebook sarà Meta

Il nome di Meta è destinato a cambiare la storia di internet. Mark Zuckerberg ha scelto questo concetto – richiamandosi direttamente all’origine greca della parola (“oltre”) – per richiamare il progetto che, da qui ai prossimi anni, terrà impegnato Facebook: il metaverso.

Facebook CEO Mark Zuckerberg ascends into the Metaverse during Connect 2021 Keynote pic.twitter.com/wJKqgE8MKl — Jane “Not A Twïtter Employee” Manchun Wong (@wongmjane) October 28, 2021

«Siamo un’azienda – ha detto Zuckerberg durante l’evento – che è nata per connettere le persone. Insieme possiamo finalmente mettere le persone al centro della nostra tecnologia. E insieme possiamo rappresentare anche un grande motore per sbloccare l’economia. Ciò riflette quello che siamo e ciò che speriamo di costruire».

Zuckerberg ha mostrato anche un esempio di metaverso, cambiando progressivamente la sua condizione: da realtà a realtà virtuale in un grande appartamento. Nel corso dell’evento, ha anche detto che il nome Facebook non racchiude completamente tutto ciò che fa l’azienda: «In questo momento, il nostro marchio è così strettamente legato a un prodotto, ma nel tempo, spero che saremo visti come una società del metaverso». Ora ci vorrà un po’ di tempo per mettere a regime il cambiamento.

Zuckerberg possiede l’account Twitter @meta e il dominio meta.com, che ora reindirizza a una pagina di benvenuto su Facebook, che delinea le modifiche.