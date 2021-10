Apple ha modificato la politica delle inserzioni su iOS: come la prenderanno Facebook e Google?

È arrivato il nuovo aggiornamento di Apple, iOS 14.5, e ha portato diverse novità. Quella che più toccherà gli altri colossi digitali della scena globale è relativa alla nuova politica sulle inserzioni. Apple ha deciso di permettere agli utenti di limitare la condivisione dei loro dati con quelle aziende che li userebbero per loro scopi commerciali.

LEGGI ANCHE > Apple rimuove Quran, un’app per pregare con il Corano

Nuovo aggiornamento Apple: come cambiano le inserzioni

Apple ha deciso che i suoi utenti non potranno più condividere i loro dati con aziende che se ne servirebbero per il loro giro d’affari. Come ricorda anche DDay, la preoccupazione delle aziende dei mesi passati – adesso coinvolte direttamente nel cambiamento – non era infondata. Infatti, finora la maggior parte delle persone che hanno effettuato l’aggiornamento nei loro dispositivi Apple hanno riposto no alla domanda sulla volontà di condividere o meno i propri dati per fini commerciali. Questo implica che società come Facebook o Google non potranno più usare parte dei dati dei clienti Apple, ma proprio quella parte su cui in questi anni hanno basato le scelte su cosa proporre nei rispettivi news feed.

Sul calo vertiginoso del proprio business commerciale, si è espresso anche il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, parlando delle novità di Apple come di qualcosa che ha «influenzato negativamente» sia il loro giro d’affari che quello di «milioni di piccole imprese», la cui merce è oggetto di quelle inserzioni.

iOS 14.5: come l’hanno presa Twitter e Google?

A differenza di Facebook, Twitter non ha accusato così tanto il colpo inferto da Apple. Infatti, non soltanto è uscita in positivo dal terzo trimestre del 2021, ma l’azienda è anche riuscita a registrare una crescita dei suoi ricavi del 37%. A cosa si deve questa risposta differente? Le aziende usano Twitter in maniera diversa rispetto a quanto fanno su Facebook; non propongono degli adv personalizzati sulla base del gradimento degli utenti, ma semplicemente usano il social network per promuovere ulteriormente la loro immagine aziendale.

E Google, invece? La società è il recipiente più grande di tutto quel materiale d’interesse alle aziende che cercano di aumentare i loro ricavi attraverso la rete. Ma Google è in possesso di talmente tanti dati che, aver perso quelli degli utenti da concedere a terzi, vuol dire aver perso una piccolissima parte del totale, tanto che un analista di Forrester ha riassunto il colpo con un «sono praticamente quasi immuni alle modifiche di Apple».

In sintesi, il più colpito dall’aggiornamento iOS 14.5 sembra proprio Facebook che di questi tempi – va detto – non è che se la stia passando proprio bene. Probailmente, anche per questo Mark Zuckerberg è sempre più orientato nel suo progetto di diventare una società di metaverso.