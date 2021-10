Apple rimuove Quran, un’app per pregare con il Corano

Apple ha rimosso in Cina l’applicazione Quran Majeed, una delle più popolari al mondo per pregare con il Corano, accogliendo una richiesta dei funzionari di Pechino. Lo riporta la Bbc citando una conferma della Apple, che ha spiegato all’emittente che la Cina ha lamentato il fatto che l’app avesse ospitato testi religiosi illegali. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos.

LEGGI ANCHE –> Il deputato leghista diffonde una bufala sulla Boldrini: «Vuole il corano nelle scuole»

“Siamo tenuti a rispettare le leggi locali e a volte ci sono questioni complesse su cui potremmo non essere d’accordo con i governi”, si legge nella nota inviata dalla Apple per chiarire la sua politica sui diritti umani. Il governo cinese non ha risposto a una richiesta di commento della Bbc. Quran Majeed è disponibile in tutto il mondo tramite l’App Store e ha quasi 350.000 recensioni totali. La cancellazione dell’app in Cina è stata notata per la prima volta da Apple Censorship, un sito Web che monitora le app sull’App Store a livello globale. Il Partito Comunista Cinese riconosce ufficialmente l’Islam come religione. La Cina è però stata ripetutamente accusata di violazioni dei diritti umani, e persino di genocidio, contro il gruppo etnico uiguro a maggioranza musulmano nello Xinjiang.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]