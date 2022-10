Addio a Instant Articles su Facebook dalla primavera del 2023?

Un editore senza essere editore che, dopo aver fagocitato il mondo dell’editoria diventando come strumento ineludibile per la condivisione e la diffusione degli articoli online, ora vuole fare un passo indietro. A sette anni di distanza dall’annuncio della funzionalità chiamata “Instant Articles“, Meta è pronta ad abbandonare questo progetto. La data di scadenza dovrebbe cadere intorno alla metà di aprile del 2023, con annessi riflessi sul mondo dei quotidiani che utilizzano il web (e i social) come vetrina per i propri contenuti.

LEGGI ANCHE > Editori online e Google, AMP è in declino?

La notizia arriva da una fonte affidabile che riporta indicazioni trapelate direttamente dall’interno delle stanze di Menlo Park. Axios, infatti, cita un portavoce di Meta che ha dato conferma della notizia dell’addio al progetto Instant Articles: «Attualmente meno del 3% di ciò che le persone in tutto il mondo vedono nel feed di Facebook sono post con collegamenti ad articoli di notizie. E come abbiamo detto all’inizio di quest’anno, come azienda non ha senso investire eccessivamente in aree che non allinearsi con le preferenze dell’utente». L’investimento e il supporto, dunque, è a pochi mesi dalla sua scadenza.

Instant Articles addio? La rivelazione di Axios su Meta

Gli Instant Articles furono inseriti da Facebook nel lontano 2015. Si tratta di uno strumento in grado di indicizzare e diffondere contenuti editoriali pubblicati dalle testate online. Ma nel corso del tempo, questo progetto ha perso il proprio “potere”. Quel “boost” di visualizzazioni (garantite da questo sistema) si è affievolito con il passare degli anni. Ma proprio con l’introduzione, ormai sette anni fa, si era iniziato a parlare di Facebook (ma anche di altri “attori” del mondo Big Tech), come editori. E ora sta arrivando il passo indietro, arrivato con la comunicazione – sempre da parte di Meta – dell’addio alla piattaforma di newsletter per giornalisti e scrittori chiamata Bulletin.

SCOOP: Meta/Facebook is shuttering its Bulletin newsletter subscription service. It plans to wind it down by early next year. I’m told all writers will be paid out their full contracts. Statement from Meta: pic.twitter.com/qEgpnpS6tc — Katie Robertson (@katie_robertson) October 4, 2022

Sempre meno contenuti giornalistici e più video. Questa è l’idea su cui si fonda questo passo indietro. Axios, citando fonti autorevoli interne a Meta, ha anche indicato la data di questo disimpegno: «La società prevede di interrompere il supporto per gli Instant Articles a metà aprile 2023, dando agli editori di notizie sei mesi per riadattare le loro strategie di Facebook». Dunque, l’addio ci sarà nella primavera del prossimo anno. Poi, prima dell’inverno, gli editori dovranno trovare nuove soluzioni.