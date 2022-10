Nel metaverso di Meta gli avatar avranno anche le gambe

Un piccolo passo per l’avatar, un grande passo per il Metaverso. Nel mondo virtuale e parallelo che Meta ha intenzione di implementare – dopo la sua creazione, ancora lacunosa -, ecco arrivare anche le gambe. L’annuncio è arrivato direttamente dal Ceo Mark Zuckerberg che ha spiegato come la sua azienda stia lavorando per portare, finalmente, anche gli arti inferiori nella configurazione e nella gestione attiva degli avatar. E, ovviamente, i primi passi saranno mossi su Horizon Worlds.

legs — Meta (@Meta) October 11, 2022

Avatar in tutto e per tutto e non più mezze raffigurazioni con uno spazio vuoto dalla cintola in giù. Perché fin dall’annuncio della creazione e della spinta verso il metaverso, tanti utenti e frequentatori dell’ecosistema virtuale avevano criticato l’assenza delle gambe nei personaggi da utilizzare per giocare e interagire all’interno di questo substrato dell’universo parallelo che si distingue dal mondo reale. Adesso, invece, l’evoluzione tecnologica – sfruttando l’intelligenza artificiale – porterà all’inserimento anche degli arti inferiori, per rendere ancora più immersiva questa “navigazione”.

Metaverso di Meta, gli avatar avranno anche le gambe

Ma come avverrà tutto ciò? Con i nuovi visori realizzati da Meta. Quelli precedenti, ovvero quelli attualmente presenti sul mercato, avevano una difficoltà tecnica: il loro spettro visivo non andava oltre alle mani. Con l’evoluzione tecnologica, dunque, questo “difetto” sarà superato, consentendo una visione integrale di tutto il corpo, offrendo sensori in grado non solo di percepire (e restituire nel metaverso) i movimenti di testa, tronco e arti superiori, ma andando a “pescare” anche le gambe.

Meet @MetaQuestVR Pro. Built to expand the possibilities of virtual and mixed reality — and get you closer to feeling like you’re together in person, no matter where you are in the world. Available 10.25. Pre-order today at https://t.co/CHKD8FfaV0 pic.twitter.com/8nMyYgtNij — Meta (@Meta) October 11, 2022

Con questo principio, sempre basato sull’intelligenza artificiale, l’avatar in Horizon Worlds avrà la possibilità di muovere anche arti inferiori e piedi, nel tentativo di rendere più reale l’interazione virtuale tra i vari utenti.