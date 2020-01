Ora Francesco Totti ha messo anche un like a un post per i 120 anni della Lazio

Va bene, quella tra Francesco Totti e Christian Vieri è una delle amicizie più sincere della storia del calcio italiano. Una sorta di legame cresciuto e sviluppatosi al tempo delle convocazioni in nazionale, dal momento che i due non hanno mai giocato insieme in una squadra di club. Del resto, come avrebbero potuto, dal momento che Totti è LA bandiera della Roma e Vieri è stato uno dei giocatori più rappresentativi della Lazio del nuovo millennio?

Francesco Totti e il like a Vieri vestito con la maglia della Lazio

Eppure, oggi – con la ricorrenza del 120° anniversario della fondazione della società biancoceleste – il collasso spazio-temporale è avvenuto. Francesco Totti ha messo un like a un post che mostra un Christian Vieri incerottato con la divisa della Lazio. Quasi un sacrilegio, se si osservano le reazioni alla notizia da parte della tifoseria giallorossa.

Visualizza questo post su Instagram Happy birthday Lazio 120 anni 💪🏼 Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieri) in data: 9 Gen 2020 alle ore 5:11 PST

Con questo semplice messaggio di buon compleanno, Christian Vieri ha attirato oltre 70mila like, vista anche la sua notorietà sui social network. Mimetizzato (ma neanche tanto) in questa folla, c’è anche Francesco Totti. Forse la sua approvazione è scattata in automatico, dopo aver visto la foto scelta da Vieri, che dimostra comunque affetto e dedizione alla causa e amore sconfinato per il gioco del calcio. Fatto sta che non è passata inosservata.

Anche perché, qualche giorno fa, Francesco Totti era stato accusato di aver messo un like a un post sui social network in cui si parlava dell’opportunità di vendere Alessandro Florenzi, successore di Totti e De Rossi come capitano della Roma. In quella circostanza, l’ex numero dieci aveva smentito in maniera categorica di aver messo quel like. Chissà se riterrà opportuno intervenire anche dopo questa strana approvazione a un post pro Lazio.