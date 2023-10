Apple “aiuta” gli oculisti: la funzione “Distanza dallo schermo” con iOS 17

I dati confermano che l’utilizzo continuo di dispositivi elettronici (tv, smartphone, pc e tablet) ha fatto aumentare i casi di miopia e di altri disturbi della vista. Non solo tra i più piccoli, ma anche tra gli adulti. La continua esposizione agli schermi luminosi sollecita gli occhi, provocando dei danni che possono essere corretti quasi esclusivamente con strumenti (occhiali e lenti a contatto) e interventi (a livello di chirurgia). Apple, all’interno del sistema operativo iOS 17, ha inserito una nuova funzione chiamata “Distanza dallo schermo“, con un alert quando il nostro viso si avvicina troppo al dispositivo rischiando di provocare danni agli occhi.

Al netto dei consigli degli esperti, che dovrebbero essere seguiti non solo in relazione ai più piccoli, l’azienda di Cupertino ha deciso di utilizzare la sua tecnologia e il suo comparto fotografico anteriore, proprio per fornire uno strumento tangibile agli utilizzatori dei suoi smartphone, cercando di limitare il tempo di esposizione allo schermo a una distanza inferiore ai 30 centimetri. Ovviamente non si tratta della panacea a tutti i mali, ma può rappresentare un utile punto di partenza per tutti i possessori di iPhone. In attesa che anche le altre case produttrici decidano di seguire questa strada.

Distanza dallo schermo, la funzione di iOS per proteggere gli occhi

Come funziona questa “Distanza dallo schermo”? I dispositivi Apple che hanno la fotocamera TrueDepth (quindi dall’iPhone Xr al 15 Pro Max), cioè quelli su cui è attivo il “Face ID”, sono in grado – una volta attivata questa funzionalità – di mandare un alert visivo sullo schermo dei telefoni qualora, per troppi minuti, fosse percepita un’eccessiva scarsa distanza (30 centimetri) tra il telefono e gli occhi. Di fatto, dunque, un invito ad allontanare lo smartphone dal viso per evitare l’insorgere di problematiche legate ai disturbi degli occhi.

Per impostare questa funzione, basta entrare nelle impostazioni del proprio iPhone, entrare sull’opzione “Tempi di utilizzo” e poi toccare “Distanza dallo schermo”. Dopodiché si può attivare questa opzione.

«Quando tieni lo schermo troppo vicino al volto per un lungo periodo di tempo, “Distanza dallo schermo” copre la schermata con un avviso, impedendoti di continuare. Quando allontani iPhone almeno a 30 cm di distanza, puoi toccare Continua per riprendere l’utilizzo. Quando viene mostrato un avviso di “Distanza dallo schermo”, allontana iPhone a una distanza di almeno 30 cm, quindi tocca Continua quando il pulsante diviene attivo».

Questa opzione, spiega Apple, è attivabile su tutti i dispositivi dall’iPhone Xr in avanti. Per gli utenti under13 – ovvero quelli che fanno parte del gruppo “in famiglia” – questa impostazione è di default.