Lorella Cuccarini compiange la Carrà e i social, puntuali, le ricordano cosa scrisse nel 2014

Raffaella Carrà se ne è andata nella giornata di ieri e su social e giornali in tutto il mondo si accumulano gli attestati di stima per una donna che ha cambiato l’Italia e il mondo con il suo modo di essere. Sono tantissime le persone che le erano legate ma ce ne sono alcune che, a ben guardare, stanno approfittando del tristissimo evento per racimolare interazioni e like sui social. Una di queste persone, come fanno notare in tanti su Twitter, è Lorella Cuccarini. Dopo aver insegnato a Adinolfi – che si è chiesto perché Wikipedia non avesse aggiornato immediatamente la pagina della Carrà – su Twitter non si esita a ricordare alla Cuccarini quello che scrisse nel 2014 sulla persona che ora compiange a favore di riflettori. Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà, del resto, si sono trovate in competizione per motivi lavorativi proprio quell’anno.

Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà: il tweet contestato in rete

La Cuccarini ha pubblicato sui social un pensiero per la morte della Carrà appena avuta la notizia. Su Twitter, in particolare, ha scelto di condividere una nota del telefono. Alcune righe di parole sue nelle quali ricorda la showgirl italiana e quello che ha significato per lei: «A casa nostra sei sempre stata un mito», «un punto di riferimento artistico intoccabile», «la prima volta in uno studio televisivo per partecipare a un tuo programma ed ebbi un attacco di orticaria di fronte a te», «nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita», «la più amata dagli italiani resterai sempre tu».

Twitter ha una lunga memoria

Nn ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione. — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 14, 2014

Parole belle e sentite che, almeno all’apparenza, dovrebbero rappresentare il ricordo di qualcuno per il quale si è nutrita una grandissima ammirazione pur non conoscendolo bene di persona. Ma il web non dimentica e tira fuori un tweet del 2014 scritto dalla stessa Cuccarini. Piovono critiche, ora, per quelle parole. Il tweet – che non lascia spazio alcuno a interpretazioni e contiene anche la menzione – risale a quando Raffaella Carrà tornò su Rai1 come giudice di Forte, forte, forte soffiando il posto alla collega, che sembrava dovesse partecipare anche lei come giurata. Lorella Cuccarini non ha mai accettato le scuse della collega.

Altro tweet parecchio contestato è quello di Barbara D’Urso. Quelle sue parole – il paragone tra le dursinterviste e Carramba che sorpresa – a molti sono sembrate decisamente un peccato di presunzione.