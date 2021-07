Adinolfi si chiede perché «Wikipedia non ha ufficializzato il luogo della morte» di Raffaella Carrà

Già il primo tweet aveva fatto discutere e aveva fatto in modo che il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, diventasse hashtag di tendenza a proposito della morte di Raffaella Carrà. Ma la risposta che chiama in causa Wikipedia ha alimentato ancora di più il dibattito (chiamiamolo così) che si era venuto a creare. Dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà, infatti, Adinolfi ha twittato: «Perché nessun giornale scrive dove è morta Raffaella Carrà alle 16.20 di oggi pomeriggio?». Una domanda piuttosto insolita, che qualcuno – sui social – ha ricollegato alle tematiche politiche per cui Mario Adinolfi si batte.

Adinolfi e Raffaella Carrà, il tweet sul luogo della morte

La dose è stata rincarata qualche ora dopo. Mario Adinolfi ha risposto a chi gli faceva notare che alcuni organi di stampa avevano parlato del decesso avvenuto in una clinica di Roma Nord (quadrante della Capitale dove la showgirl viveva da tempo): «E perché Wikipedia, dopo 3 ore, non ufficializza ancora il luogo della morte?».

E perché Wikipedia dopo oltre 3 ore non ufficializza il luogo della morte? pic.twitter.com/IobdnD61aH — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 5, 2021

Inevitabili, quindi, le risposte di utenti di Twitter sul meccanismo di funzionamento di Wikipedia. L’enciclopedia open source, in quanto tale, non funziona in maniera automatica, né custodisce – è un errore che spesso si fa – tutta la verità, nient’altro che la verità. Le voci di Wikipedia sono create dagli utenti stessi e sono sottoposte a un meccanismo di verifica che passa attraverso la stessa community di Wikipedia, grazie all’azione di membri che hanno delle priorità particolari per poter effettuare eventuali contestazioni alle voci (e alle loro modifiche) che costituiscono il cuore pulsante dell’enciclopedia online.

Come funziona Wikipedia

Insomma, non è compito di Wikipedia dare notizie (quello, per fortuna, spetta ancora ai giornalisti). Tra le altre cose, Wikipedia – qualche minuto dopo l’osservazione di Mario Adinolfi – ha aggiornato la sua pagina, riportando correttamente Roma come luogo della morte della stella della televisione italiana. Del resto, è la stessa Wikipedia a mettere in guardia gli utenti sul funzionamento delle sue voci:

«I contenuti – si legge su Wikipedia – non possono mai dirsi del tutto affidabili, ma vanno verificati attraverso le fonti prodotte; le voci sono occasionalmente vandalizzate; le voci possono risultare incomplete o parziali (vedi anche le risposte alle obiezioni comuni). Tali difficoltà sono previste e segnalate dalla comunità stessa, il cui obiettivo è il continuo miglioramento dell’enciclopedia, e per questo motivo l’uso di Wikipedia è soggetto ad avvertenze o clausole di esclusione di responsabilità».

Tutti possono aggiungere o modificare voci, una community sorveglia sull’aderenza alle regole dell’enciclopedia open source delle voci stesse. Il fatto che una cosa sia scritta su Wikipedia non ne determina automaticamente la veridicità, così come – se una cosa non è scritta su Wikipedia – non significa che non si sia verificata. Per questo, l’obiezione di Adinolfi è stata piuttosto debole (e smentita successivamente dalla stessa modifica dell’enciclopedia online, che ha indicato in Roma il luogo della morte di Raffaella Carrà).