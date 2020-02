Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia

Dopo i primi casi, che sembravano essere sporadici, il 21 febbraio 2020 è il giorno del reale arrivo del Coronavirus in Italia. Diversi casi sono stati registrati in Lombardia e Veneto, mentre a Roma continuano a essere ricoverate tre persone: una coppia di turisti cinesi e un uomo. Mentre le condizioni dei primi due sono continuamente monitorate dal personale medico dell’Istituto Spallanzani della capitale, l’italiano è guarito. Più preoccupante, a oggi, sembra essere la situazione nella provincia di Lodi e nel Padovano.

Nella notte tra il 20 e il 21 febbraio è scattata l’emergenza a Codogno, in provincia di Lodi, dove un 38enne si è recato in Ospedale per via della persistenza di alcuni sintomi che, inizialmente, erano stati indicati come influenzali. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio della cittadina lombarda. Ma l’allarme è stato lanciato e, nella sola giornata del 21 febbraio, sono stati effettuati test su tantissime persone. Finora sono 14 quelle risultate positive ai test.

Coronavirus in Italia, la mappa dei contagi

Tra i contagiati dall’arrivo del Coronavirus in Italia c’è anche la moglie incinta del 38enne, il figlio di un barista di Castiglione d’Adda, tre persone che avevano frequentato quel locale, tre pazienti dell’ospedale di Codogno e anche cinque medici del nosocomio che avevano ricevuto le persone che si sono recate lì accusando i sintomi del probabile contagio. Poi confermato dai test. Altri due casi sono stati individuati in Veneto, in provincia di Padova. Come annunciato dal governatore della Regione Luca Zaia, si tratta di «due cittadini di Vò Euganeo, uno del ’42 e uno del ’53, uno in condizioni critiche in terapia intensiva».

La coppia cinese e il turista sulla Diamond Princess

Restano ricoverati allo Spallanzani di Roma i due turisti cinesi, così come il giovane rientrato da Wuhan e risultato positivo ai test da Coronavirus dopo l’inizio della quarantena all’interno della città militare della Cecchignola. A loro si somma l’italiano che ha contratto il virus a bordo della nave da crociera giapponese Diamond Princess.