La gravissima immagine fatta passare dal governatore Attilio Fontana che indossa la mascherina

Una diretta Facebook che, in 9 ore, è già stata vista da 250mila persone. Un’immagine che farà il giro del mondo e che renderà ancora più complesso il rapporto tra l’Italia, gli italiani e gli altri Paesi con cui i nostri connazionali dovessero entrare in contatto. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che amministra la regione maggiormente colpita dai contagi del coronavirus (su 474 contagi, 258 sono avvenuti in regione), si è fatto riprendere mentre indossava una mascherina.

Attilio Fontana e la scelta discutibile di indossare la mascherina

Per il fatto che una sua collaboratrice ha contratto il coronavirus, infatti, la regione Lombardia ha scelto di non svolgere l’ormai tradizionale conferenza stampa in cui si fa il bollettino della giornata, mentre il governatore Attilio Fontana si è sottoposto al tampone per verificare una sua eventuale positività al virus. Positività che non c’è, come ha affermato lui stesso: «Nelle scorse ore – ha detto – abbiamo avuto modo di constatare che una mia collaboratrice, una persona bravissima, con cui io e i miei assessori stiamo in contatto quotidianamente, è risultata positiva al coronavirus. Anche noi ci siamo sottoposti ai tamponi, ma siamo risultati negativi. In ogni caso, abbiamo deciso di metterci in autoquarantena, come tutti gli altri cittadini, per evitare la possibilità di contagiare qualcun altro se, nel frattempo, dovessimo positivizzarci. Pertanto ho già indossato questa mascherina e la indosserò anche nei prossimi giorni, per cui se mi vedete così non vi spaventate».

Il problema di vedere Attilio Fontana con la mascherina

Attilio Fontana con la mascherina, tuttavia, rappresenta esattamente quell‘immagine di cui l’Italia non aveva bisogno. Se da un lato ci sono virologi e infettivologi che stanno affermando la necessità di non farsi prendere dal panico per un virus che fa rispondere le persone con sintomi poco più forti di una normale influenza, dall’altra i politici che amministrano il nostro Paese, tra ordinanze confuse e lotte per le competenze tra Stato e Regioni, stanno infondendo un’immagine di insicurezza. Anche perché ci sono misure di contenimento che, in qualche caso, sono decisamente rigide.

Il fatto che lo stesso governatore della Lombardia, la massima autorità amministrativa in termini locali, indossi la mascherina va a compromettere non soltanto la fiducia dei cittadini, ma anche di tutti gli attori della scena internazionale che hanno a che fare con la Lombardia, dalle istituzioni alle principali industrie che importano prodotti realizzati in quell’area.

Non sono mancate le critiche per la scelta di Fontana di farsi riprendere mentre indossa la mascherina: gli è stato fatto notare che, mentre le attuali prescrizioni sanitarie prevedono tamponi solo per chi presenti sintomi e indicano la mascherina come non necessaria (con la raccomandazione di lavarsi spesso e bene le mani), nel video si vede il goveratore fare esattamente il contrario di quanto raccomandato. L’ennesimo caso di caos da coronavirus.