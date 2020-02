Il timore del Coronavirus colpisce anche il mondo del Rugby. Tante le manifestazioni sportive, musicali e culturali che stanno venendo cancellate per timore di contagi del Covid-19 scatenatosi nel Nord Italia, ma non solo, e il torneo Sei Nazioni non fa eccezione.

Sei Nazioni Rugby: Irlanda-Italia rimandata a data da definire

La partita che doveva vedere le squadre irlandesi e italiane affrontarsi sabato 7 marzo all’Aviva Stadium di Dublino è stata rimandata a data da destinarsi. Il motivo è legato al timore di possibili contagi da Coronavirus, considerando che per la quarta giornata era previsto l’arrivo di circa 3 mila tifosi provenienti dall’Italia oltre ai 40 mila spettatori irlandesi. Sono stati rinviati anche gli incontri del torneo femminile e giovanile.

(credits immagine di copertina: Twitter Guinness Six Nations@SixNationsRugby)