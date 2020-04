Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 aprile

Come mostrato già nei giorni scorsi, i dati coronavirus 20 aprile indicano un trend di calo per quel che riguarda il numero di contagi in Italia. Il bollettino della Protezione Civile – che oggi ha diffuso i numeri nel corso della conferenza stampa (il primo dei due appuntamenti settimanali) dalla sede del dipartimento di via Vitorchiano a Roma – mostra come la situazione nel nostro Paese sia in lento, ma costante, miglioramento.

LEGGI ANCHE > A Napoli non si sono registrati contagi nelle ultime 24 ore

Questi i dati coronavirus 20 aprile secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile: il totale delle persone che hanno contratto il virus è 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri. 24.906 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a ieri. 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 454 e portano il totale a 24.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 48.877, con un incremento di 1.822 persone rispetto a ieri.

Il dettaglio per Regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 3.019 in Campania, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise.

Dati coronavirus 20 aprile, cosa c’è di positivo

Il dato positivo sta nel trend dei contagi e dei ricoverati in ospedale e nelle terapie intensive. Numeri in continuo e costante calo da diverse settimane, che danno ampio ossigeno alle strutture ospedaliere (in particolar modo quelle del Nord) finite in difficoltà all’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia. Per la prima volta, inoltre, si registra un calo nel numero degli attualmente positivi, con 20 unità in meno nelle ultime 24 ore.

Dati coronavirus 20 aprile, cosa c’è di negativo

Il lato negativo, come ormai capita da diverse settimane, arriva dal numero dei decessi. Anche oggi, infatti, la soglia delle vittime da Coronavirus in Italia non si assesta e continua a segnare numeri molto elevati. Il trend, infatti, stenda a intraprendere la strada delle discesa. L’altro aspetto negativo arriva dalla città di Milano dove, nelle ultime 24 ore, c’è stato un aumento dei casi rispetto agli altri Comuni della Lombardia.