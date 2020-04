A Napoli non si sono registrati contagi nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo contagio e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Questo è il bilancio, più che positivo, del Coronavirus a Napoli rispetto alla giornata di ieri, domenica 19 aprile. Il capoluogo campano, infatti, non ha registrato nessun nuovo positivo ai test e, soprattutto, per il quarto giorno consecutivo, non si contano nuove vittime Covid-19. Aumentano – questo è l’altro dato molto buono – i dati dei guariti clinicamente e di quelli risultati negativi al tampone per due volte consecutive.

LEGGI ANCHE > La mappa con il calendario degli ‘zero contagi’ per ogni singola Regione

Il bilancio da inizio emergenza parla di 833 persone contagiate in totale. Di questi, 142 sono risultati negativi al doppio test finale, 42 sono stati definiti guariti clinicamente, 141 sono asintomatici, 153 si trovano ricoverati in ospedale (di cui solamente 12 in terapia intensiva), 486 sono in isolamento domiciliare. I decessi totali sono stati 52, un numero che è fermo su quelle due cifre da quattro giorni.

Il bollettino di oggi

Cresce il numero dei totalmente guariti, risultati cioè negativi in due test consecutivi: sono 142, con un aumento di 11 unità rispetto a ieri, mentre sono 42 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 153 (-1 rispetto al dato diffuso ieri alla stessa ora) di cui 12 in terapia intensiva (-1). Sono 486 le persone in isolamento domiciliare (-10). Si allenta ancora di più, dunque, la pressione all’interno delle strutture ospedaliere e nei reparti di terapia intensiva che, fin dall’inizio dell’emergenza – visti i numeri – non hanno avuto grandi problemi nella gestione dell’epidemia.

Coronavirus a Napoli, il giorno degli zero contagi

Numeri positivi che fanno respirare l’aria dell’ottimismo in Campania. Napoli (unendo anche i dati che arrivano dalla provincia che si assestano a quota 1326) resta sempre il Comune campano con più contagiati. Alle sue spalle troviamo Salerno, Avellino, Caserta e poi Benevento. La situazione, a livello regionale, sembra essere comunque molto buona e il bollettino diffuso oggi lo conferma.

(foto di copertina: da Pixabay)